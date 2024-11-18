УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:52

Свердловская область заняла 38 место в рейтинге регионов по расходам на ЖКУ

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. Свердловская область заняла 38 место в рейтинге российских регионов по расходам на жилищно-коммунальные услуги, который составило РИА Новости.

На Среднем Урале доля расходов средней семьи на оплату ЖКУ и топлива в 2024 году составила 8,8%. За год этот показатель снизился на 1,3 п.п.

Отметим, что в целом по стране доля таких расходов составила 9,4%. В топ-5 регионов-лидеров рейтинга попали Ингушетия (4,6%), Кабардино-Балкария (6%), Астраханская область (6,1%), Дагестан (6,2%) и Калмыкия (6,8%).

В конце рейтинга — Бурятия (13,1%), Магаданская область (13,5%) и Новгородская область (13,6%).
