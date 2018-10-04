УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 10:30

Минздрав планирует ужесточить доступ частных клиник к системе ОМС

УрБК, Москва, 25.08.2025. Министерство здравоохранения РФ намерено ужесточить доступ частных клиник к системе обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из проекта постановления ведомства.

Новые правила, которые могут вступить в силу с 2026 года, предусматривают ряд существенных ограничений. В частности, медицинские учреждения должны будут иметь не менее трех лет опыта работы на рынке, а также не иметь нарушений, выявленных Росздравнадзором, в течение последних двух лет.

Особый интерес вызывает требование о наличии подтвержденной потребности субъекта РФ в объемах медицинской помощи, оказываемой частными организациями. При этом в документе не конкретизируется, каким именно образом регионы должны определять и оценивать эту потребность.

Для подключения к ОМС для частных клиник прописана определенная нагрузка. Например, для учреждений, оказывающих высокотехнологичную медпомощь — на уровне 150 случаев за год или 300 случаев за три года.
