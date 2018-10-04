Минздрав планирует ужесточить доступ частных клиник к системе ОМС

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Мелкие и средние игроки рынка частных медицинских услуг не в состоянии закрепиться в ...30.09.2014 Эксперт: уровень технической оснащенности частных и государственных клиник постепенно уравнивается
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2014. Уровень технической оснащенности частных и государственных клиник постепенно ...05.03.2011 Для участия в ОМС медицинские организации должны подать заявления до 1 сентября 2011 года
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2011. Медицинские организации, желающие в 2012 году участвовать в государственной программе ...20.08.2009 ФАС РФ: Чаще всего органы исполнительной власти в регионах принимают нормативно-правовые акты, прямо ограничивающие доступ частных учреждений в систему ОМС
УрБК, Москва, 20.08.2009. Федеральная антимонопольная служба РФ обнаружила и пресекла нарушения порядка осуществления ...07.04.2009 Управление ФАС РФ по Свердловской области возбудило дело в отношении правительства Свердловской области и Министерства здравоохранения региона за отказ ООО «Медицинский центр «Бабур» во вступлении в систему обязательного медицинского страхования
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2009. «УФАС по Свердловской области возбудило в отношении правительства и Министерства ...