Вчера, 09:38

Мошенники начали использовать схему с фиктивными компаниями

УрБК, Москва, 25.08.2025. Мошенники стали активно использовать схему с фиктивными компаниями, сообщается в официальном Telegram-канале УБК МВД России.

Афера начинается с сообщения в мессенджере о вакансии с гибким графиком и высокой зарплатой. После упрощенного собеседования жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания в ходе «стажировки».

Для усиления доверия мошенники демонстрируют на счету «сотрудника» фиктивную зарплату в размере 25-30 тыс. руб. Вскоре следует требование оплатить «оформление документов» или «налоговые сборы» — именно на этом этапе происходят реальные денежные потери.
