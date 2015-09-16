УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:33

Индекс безработицы ВЦИОМ сохраняется на минимальных значениях

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. Подавляющее большинство россиян не сталкиваются с увольнениями в кругу своих близких и знакомых. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

Индекс безработицы, который измеряет актуальность этой проблемы для населения, в июле 2025 года составил -46 пунктов. Это значение остается одним из самых низких за последнее время (в мае индекс был на отметке -44 пункта).

Напомним, индекс рассчитывается на основе опроса, в ходе которого респонденты отвечают, сталкивались ли они с случаями потери работы в своем окружении за последние несколько месяцев.
