УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:53

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,8%

УрБК, Москва, 20.08.2025. По состоянию на 14.52 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2943 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель снизился на 0,8%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.02.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,2%

УрБК, Москва, 07.02.2025. По состоянию на 14.57 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 965 пунктов. С момента ...

05.02.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,4%

УрБК, Москва, 05.01.2025. По состоянию на 14.59 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 905 пунктов. С момента ...

03.02.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%

УрБК, Москва, 03.01.2025. По состоянию на 14.59 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 930 пунктов. С момента ...

27.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 1,3%

УрБК, Москва, 27.01.2025. По состоянию на 14.52 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 910 пунктов. С момента ...

09.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов снизился на 2,3%

УрБК, Москва, 09.01.2025. По состоянию на 14.57 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 776 пунктов. С момента ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (434)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.