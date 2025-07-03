УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:57

В России впервые за лето снизился «Индекс кофе с бутербродом»

В России впервые за лето снизился «Индекс кофе с бутербродом». Во второй половине июля этот индикатор уменьшился на 2,1 пункта по сравнению с предыдущими двумя неделями и составил 147,9 пункта, пишет РИА Новости.

Отметим, что данный индекс рассчитывается аналитиками данного информационного агентства на основе анализа данным об изменении стоимости популярных продуктов для завтрака, которые предоставляет «Чек Индекс». Базовое значение «Индекса кофе с бутербродом» (100 баллов) соответствует показателям периода с 1 по 15 октября 2022 года.

«С 16 по 31 июля средний чек вырос по кофе (на 0,4%, до 226 руб.). Снизился он по огурцам (на 11,7%, до 98 руб.), сахару (на 1,4%, до 68 руб.), ветчине (на 0,8%, до 258 руб.), сливочному маслу (на 0,8%, до 234 руб.) и сыру (на 0,4%, до 239 руб.). По батону средний чек остался на уровне 48 руб.», — пишет агентство.

Ранее УрБК писал, что россиянам для счастья в среднем нужно 226 тыс. 921 руб. в месяц. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился более чем в два раза. Аналитики связывают рост с удорожанием товаров и услуг в России в последние годы.
Важно
