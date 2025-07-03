Материалы по теме

В России впервые за лето снизился «Индекс кофе с бутербродом»

УрБК, Москва, 19.08.2025. В России впервые за лето снизился «Индекс кофе с бутербродом». Во второй половине июля этот ...

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в июне снизился до 49,2 пункта

УрБК, Москва, 03.07.2025. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в июне снизился на 3 пункта по сравнению с ...

За год россияне сократили объемы покупки бутилированной воды на 17%

В октябре индекс «Кофе с Молоком» сократился на 2,5%, что с учетом накопленной инфляции дает его снижение более чем на ...

За месяц спрос россиян на простые удовольствия сократился на 3,2%

УрБК, Москва, 17.08.2017. По итогам июля Индекс простых удовольствий продолжил падение и сократился на 3,2%. Об этом ...