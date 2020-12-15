УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:21

Свердловчане просят перенести «Экотехнопарк Верхнепышминский» на другую площадку

УрБК. Екатеринбург. 19.08.2025. В Свердловской области жители Среднеуральска и Верхней Пышмы начали сбор подписей под обращением к правительству региона с просьбой перенести «Экотехнопарк Верхнепышминский» на другую площадку.

Речь идет о мусороперерабатывающем комплексе, в состав которого входят участок компостирования и полигон для размещения твердых коммунальных отходов площадью 103 гектара. Авторы обращения опасаются, что размещение объекта недалеко от озер Исетское и Балтым может нарушить экосистему и туристическую привлекательность муниципалитетов.

Также в обращении высказывается мнение, что размещение объекта в этой зоне может нанести ущерб лесному и земельному фонду, а также водным ресурсам муниципалитетов. В этой связи местные жители призывают не переводить участки в районе озер Исетское и Балтым в категорию, позволяющую размещать мусороперерабатывающий комплекс.

Добавим, что инвестором проекта выступает ООО «Экотехнопарк Верхнепышминский» (принадлежит АО «Ренессанс»). Компания уже направила в министерство инвестиций и развития Свердловской области инициативу о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.12.2020 В Екатеринбурге объявили конкурс на строительство мусоросортировочного комплекса стоимостью 19 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2020. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области объявило о проведении открытого ...

01.11.2019 Свалку ТБО для Екатеринбурга могут разместить в Белоярском городском округе

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. Свалку твердых бытовых отходов (ТБВО) для Екатеринбурга могут разместить на территории ...

03.03.2017 Компания «ТПК «Благо-С» заплатит 154 млн рублей за ущерб от горящего полигона в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2017. Верхнепышминский городской суд обязал приостановить работу полигона твердых бытовых ...

08.06.2012 Прокуратура требует от ООО «Прибрежное» освободить незаконно занятый земельный участок на озере Исетское

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2012. Прокуратура города Верхней Пышмы на основании коллективного обращения граждан провела ...

25.03.2011 ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат» реорганизовано в ООО

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2011. ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат» отказалось от выплаты дивидендов по итогам 2010 ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (398)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.