Свердловчане просят перенести «Экотехнопарк Верхнепышминский» на другую площадку

УрБК. Екатеринбург. 19.08.2025. В Свердловской области жители Среднеуральска и Верхней Пышмы начали сбор подписей под обращением к правительству региона с просьбой перенести «Экотехнопарк Верхнепышминский» на другую площадку.



Речь идет о мусороперерабатывающем комплексе, в состав которого входят участок компостирования и полигон для размещения твердых коммунальных отходов площадью 103 гектара. Авторы обращения опасаются, что размещение объекта недалеко от озер Исетское и Балтым может нарушить экосистему и туристическую привлекательность муниципалитетов.



Также в обращении высказывается мнение, что размещение объекта в этой зоне может нанести ущерб лесному и земельному фонду, а также водным ресурсам муниципалитетов. В этой связи местные жители призывают не переводить участки в районе озер Исетское и Балтым в категорию, позволяющую размещать мусороперерабатывающий комплекс.



Добавим, что инвестором проекта выступает ООО «Экотехнопарк Верхнепышминский» (принадлежит АО «Ренессанс»). Компания уже направила в министерство инвестиций и развития Свердловской области инициативу о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами.