УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:09

Комиссионные доходы брокеров в РФ в первом полугодии сократились на 2%

УрБК, Москва, 15.08.2025. В России комиссионные доходы брокеров в первом полугодии сократились на 2%, до 30,3 млрд руб. против 31 млрд руб. годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчетности профессиональных участников рынка.

Наибольшее падение зафиксировано на фондовом рынке — почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная причина — высокая ключевая ставка, которая начала снижаться лишь в начале лета. При этом отмечается, что некоторые участники рынка продемонстрировали рост доходов. Это произошло за счет увеличения активности в сегменте ценных бумаг, преимущественно облигаций.

Участники рынка рассчитывают на увеличение комиссионных доходов во втором полугодии за счет дальнейшего снижения ключевой ставки и возможных первичных размещений акций госкомпаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.07.2025 Розничные продажи вин в России с начала года сократились на 5-12%

УрБК, Москва, 14.07.2025. Розничные продажи тихих вин в РФ в первом полугодии 2025 года сократились на 12% (до 29,7 млн ...

18.05.2017 В I квартале операционные доходы Мосбиржи по МСФО снизились на 19,3%

УрБК, Москва, 18.05.2017. Операционные доходы Московской биржи по МСФО снизились в I квартале текущего года на 19,3%, ...

29.06.2016 Дефицит бюджета в I полугодии составил 4,3% ВВП

Дефицит бюджета в первом полугодии 2016 года составил 4,3% ВВП РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ...

06.12.2010 С начала 2010 года процентные доходы Сбербанка России сократились на 3,4%, комиссионные — на 4%

УрБК, Москва, 06.12.2010. За девять месяцев 2010 года процентные доходы Сбербанка России сократились на 3,4% в ...

26.08.2010 Процентные доходы Сбербанка России в I полугодии 2010 года сократились на 0,9%

УрБК, Москва, 26.08.2010. Процентные доходы Сбербанка России в I полугодии 2010 года сократились на 0,9% по сравнению с ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (341)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18