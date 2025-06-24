УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:27

В Екатеринбурге отдельные комнаты на «вторичке» за год подорожали на 6%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. В Екатеринбурге средняя цена отдельных комнат на «вторичке» за последние 12 месяцев выросла на 5,8%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

В настоящее время средняя цена одного такого объекта в уральской столице составляет 1 млн 628 тыс. 018 руб.

В целом по стране отдельные комнаты на вторичном рынке жилья за последний год подорожали на 9,7%, до 1 млн 462 тыс. руб.

«Комнаты — это узкий сегмент рынка, и предложение на нем только за последний год сократилось на 43%. В этих условиях цены на них растут быстрее, чем на квартиры», — отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
