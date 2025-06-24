В Екатеринбурге отдельные комнаты на «вторичке» за год подорожали на 6%

Материалы по теме

Компактные квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге за год подорожали на 11,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра квартир площадью до 32 кв. м на ...

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в апреле выросла на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в апреле выросла на ...

В Екатеринбурге отдельные комнаты в квартирах за год подорожали на 15%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. В Екатеринбурге средняя цена отдельных комнат в квартирах на «вторичке» за год выросла ...

В Екатеринбурге комнаты за год подорожали на 18%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость комнат составляет 1 млн 527 тыс. 789 руб. С начала ...

Средняя цена комнаты в Екатеринбурге превысила 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. Средняя цена комнаты в Екатеринбурге с начала года выросла на 4,3%, до 1 млн 043 тыс. ...