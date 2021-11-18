УралБизнесКонсалтинг
Спрос на курьеров в России за год снизился на 7%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Число вакансий для курьеров в России во II квартале 2025 года снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество актуальных резюме по этой профессии за указанный период увеличилось на 102%. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на Аналитический центр российской индустрии рекламы (АЦ РИР).

Несмотря на общее снижение спроса в целом по стране, потребность в курьерах выросла в Северо-Кавказском ФО (на 152%) и Северо-Западном ФО (на 37%). Чаще всего доставщики заняты в сферах розничной торговли (40%), логистики и перевозок (42%).

По мнению директора по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерины Родиной, снижение спроса на курьеров — долгосрочный тренд, связанный с охлаждением экономики, замедлением роста развития ритейла и насыщением рынка доставки.
