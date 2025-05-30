УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 14:08

Россиянам в будущем году запретят брать более одного микрозайма

УрБК, Москва, 14.08.2025. Россиянам с 2026 года запретят брать более одного займа в микрофинансовых организациях (МФО). Второй микрозайм можно будет получить только после погашения первого. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Также планируются другие нововведения. В частности, максимальная уровень переплаты снизят с 130% до 100% от суммы основного долга. Кроме того, при выдаче займов будет действовать «период охлаждения» в три календарных дня.

По словам А. Аксакова, соответствующие предложения уже внесены в Госдуму и будут рассмотрены в осеннюю сессию.
