Россиянам в будущем году запретят брать более одного микрозайма

Материалы по теме

В России планируют ограничить максимальную сумму рассрочки до 50 тыс. рублей

УрБК, Москва, 30.05.2025. В России планируется установить предельный размер суммы рассрочки в размере 50 тыс. руб. Об ...

В России с осени запретят гражданам иметь более 20 банковских карт

В России с осени установят лимит выпуска банковских карт на одного человека. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ...

В России с осени запретят гражданам иметь более 20 банковских карт

УрБК, Москва, 26.05.2025. В России с осени установят лимит выпуска банковских карт на одного человека. Об этом сообщают ...

Каждый четвертый клиент МФО готов обратиться к нелегальным кредиторам

УрБК, Москва, 25.11.2024. 25,1% постоянных клиентов микрофинансовых организаций (МФО) готовы обратиться к теневым ...

Государственная Дума РФ намерена в начале осенней сессии инициировать отзыв из Национального банковского совета депутата Анатолия Аксакова

УрБК, Москва, 12.08.2009. Комитету Государственной Думы РФ по финансовому рынку поручено проработать вопрос об ...