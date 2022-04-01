УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:24

Спрос на ремонт бытовой техники в России с весны вырос на 21%

УрБК, Москва, 13.08.2025. Спрос на ремонт бытовой техники в России в июне-июле 2025 года вырос на 21% по сравнению с весенними месяцами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей агрегаторов услуг и ритейлеров.

Так, число обращений по ремонту и обслуживанию кондиционеров увеличилось в 2,5 раза, холодильников и морозильных камер — на 46%, посудомоечных машин — 17%, телевизоров — на 11%, варочных панелей и духовых шкафов — на 10%, стиральных и сушильных машин — на 6%, кофемашин — на 4%.

В последний раз такой тренд был зафиксирован осенью 2022 года. В то время спрос на услуги мастеров на «Авито Услугах» вырос на 62% год к году, на «Юле» — в 1,3-1,8 раза.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников связывает этот тренд с ростом продаж ненадежной техники от малоизвестных предприятий.

«Кроме того, в России теперь преобладает осознанное потребление — в целом техника подорожала, замену старому оборудованию ушедших брендов можно найти не всегда, поэтому люди предпочитают чинить ее, а не покупать новую взамен сломавшейся», — добавляет он.
