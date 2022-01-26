УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:21

В Ленинском районе Екатеринбурга открыли новый корпус детсада на 60 детей

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. В Екатеринбурге в канун Дня города открыли новый корпус детсада № 114 на улице Шеймана, 30А. В торжественной церемонии принял участие глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

Двухэтажное здание площадью 650 кв. м рассчитано на 60 детей от 1 года до 3 лет. Его построили еще в 1962 года как детский сад, однако затем объект долгое время использовали не по назначению. Недавно городские власти приняли решение разместить там третье здание детского сада № 114. В июне 2024 года на объекте начали капитальный ремонт.

«Здесь есть все необходимое: благоустроенная территория, оборудованная спортивными площадками, медицинский кабинет, пищеблок, три просторные группы по 20 человек. Это долгожданный объект для жителей Ленинского района и прекрасный подарок ко Дню города», — отметил Алексей Орлов, принявший работы у ремонтников.

Здание состоит из двух этажей. На первом находятся пищеблок, буфет, групповое помещение, кабинет врача, на втором — групповые помещения для детей. Здание оборудовано камерами наблюдения, системой пожарной безопасности. После достижения трехлетнего возраста детей будут переводить в другие корпуса.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.01.2022 В Академическом районе Екатеринбурга открыли два новых детских сада

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии детского сада № 45 ...

20.12.2018 В Академическом районе Екатеринбурга торжественно открыли второе здание детского сада № 119

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2018. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось торжественное открытие второго здания ...

19.12.2018 В Академическом районе Екатеринбурга откроют второй корпус детского сада № 119

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. Торжественное открытие второго здания детского сада № 19 в Академическом районе ...

16.10.2015 В поселке Северка после ремонта открылся детский сад

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2015. В поселке Северка после ремонта начал работу детский сад № 92, в открытии которого ...

14.08.2015 В Екатеринбурге после ремонта открылся детский сад на улице Уральских рабочих

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2015. В Екатеринбурге после капитального ремонта начал работу детский сад № 235 на ул. ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (265)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18