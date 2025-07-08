Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге в июле подешевела на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге с января по июнь 2025 года ...22.05.2025 Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге в апреле подешевела на 5%
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в апреле снизилась на 4,6%, ...06.03.2025 Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге в феврале подешевела на 1,1%
Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в феврале снизилась на 1,1%, до 33 тыс. 024 руб. в месяц. Об ...06.03.2025 Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге в феврале подешевела на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в феврале снизилась на 1,1%, ...11.02.2025 Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге в январе подешевела на 0,8%
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в январе снизилась на 0,8%, ...