Вчера, 09:23

Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге в июле подешевела на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в июле снизилась на 3,6%, до 31 тыс. 317 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Аренда «двушек» за последний месяц подешевела на 1,4% (до 37 тыс. 564 руб.), «трешек» подорожала на 3,6% (до 51 тыс. 470 руб.).

В целом по стране ставки на однокомнатные квартиры увеличились на 1,2%, двухкомнатные — на 1,4%, трехкомнатные — на 1,6%.

«После весеннего снижения ставки вновь пустились в рост, одновременно с сокращением предложения», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
