Сегодня, 09:03

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в июле выросла на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в июле выросла на 0,8%, до 134 тыс. 040 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя стоимость одного объекта на «вторичке» в городе достигла 7 млн 100 тыс. 995 руб. За последний месяц этот показатель увеличился на 0,7%.

В целом по стране «квадрат» подорожал на 0,6% (до 121 тыс. руб.), а средняя цена одного лота выросла на 0,7% (до 6 млн 472 тыс. руб.).
