Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 3%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Средняя (медианная) цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в июле выросла на 0,8%, до 166 тыс. руб. за «квадрат». Об этом говорится в исследовании сервиса Яндекс Недвижимость.



Объем предложения за аналогичный период увеличился на 3%. Сейчас средняя цена одного лота в уральской столице составляет 8 млн руб. Средняя площадь — 48,5 кв. м.



В среднем по российским городам-миллионникам квартиры за месяц подорожали на 1,1%, до 188 тыс. руб. за кв. м.



«Начало цикла снижения ставок Банком России, отчасти, могло повлиять на интерес к рынку недвижимости. Однако ставки остаются высокими», — полагает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.