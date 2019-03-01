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Как правильно оформить ДТП

Оформление далеко не каждого ДТП нуждается в присутствии инспектора ГИБДД. Оформить европротокол можно, если в аварии нет пострадавших и стороны сошлись в том, кто стал виновником происшествия. Но до того, как начинать самостоятельное оформление ДТП, необходимо выставить аварийный знак и включить аварийный сигнал. Напомним, что знак устанавливается в 15-ти метрах от места аварии в населенных пунктах. Если авария произошла вне границ населенного пункта, то это расстояние составит 30 метров.

Как правильно оформить ДТП

Тот, кто уже попадал в неприятную ситуацию на дороге, знает, что прождать сотрудника ГИБДД можно не один час. Закон позволяет автомобилистам самостоятельно оформить ДТП и разъехаться если:

— в аварии никто не пострадал;
— в ДТП участвовали только две машины;
— ответственность участников ДТП застрахована.

Поскольку авария — это всегда стрессовая ситуация для всех ее участников, а нервное напряжение не дает адекватно оценить ситуацию, можно вызвать аварийного комиссара. Он спокойно и с «холодной головой» поможет оформить необходимые для страховой и ГИБДД документы. Аварийный комиссар не вооружен какими-либо полномочиями, но благодаря оперативной работе и глубокому знанию правил дорожного движения, он может оказаться весьма полезным на месте аварии.

Если оба участника ДТП имеют учётную запись на Госуслугах, то извещение о ДТП (европротокол) можно заполнить в электронном виде с помощью приложения «Помощник ОСАГО». В противном случае придется заполнять европротокол на бланках, которые выдаёт страховая при оформлении полиса ОСАГО. Бланк можно скачать, распечатать в двух экземплярах и возить с сбой на случай ДТП.

Чтобы получить компенсацию от страховой, следует зафиксировать ДТП на фото- или видеокамеру. На фотографиях должно быть видно положение автомобилей по отношению друг к другу и дорожным знакам, следы торможения, предметы, имеющие отношение к аварии, повреждения автомобилей. После того, как составлена схема ДТП и зафиксированы все повреждения, водители могут освободить проезжую часть.

Обычно европротокол оформляют, когда ущерб авто незначительный. Например, один авто въехал в другой на светофоре или при неудачном перестроении: разбита фара, помят бампер или крыло. Европротоколом не обойтись, а аварийный комиссар бесполезен если:

— в ДТП есть пострадавшие или погибшие;
— когда один из водителей находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или есть подозрение на это;
— один из участников скрылся с места аварии;
— авария произошла из-за плохого состояния проезжей части или из-за наезда на препятствие;
— если участники ДТП по-разному оценивают обстоятельства произошедшего.

В последнем случае также можно обойтись европротоколом, но в этом случае компенсация от страховой составит до 100 000 рублей и фотографии с места ДТП придется передавать через приложение. В остальных ситуациях следует дождаться сотрудника ГИБДД.

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