«АвтоВАЗ» с 1 декабря повысил стоимость автомобилей Lada

УрБК, Москва, 01.12.2021. «АвтоВАЗ» с 1 декабря 2021 года повысил цены на все автомобили Lada. Это седьмое повышение стоимости машин за год, сообщает «Прайм».
В актуальном прайс-листе теперь значатся следующие минимальные цены на транспорт: Lada Granta — 588 тыс. руб. (+5%), Vesta — 836 тыс. руб. (+5%), Largus универсал — 813 тыс. руб. (+4%), Xray — 803 тыс. руб. (+3,6%), Niva Legend — 676 тыс. руб. (+2,4%), Niva Travel — 859 тыс. руб. (+3,3%).
Также отметим, что ранее «АвтоВАЗ» отчитался о снижении продаж машин в октябре 2021 года относительно октября 2020 года — было продано на 30,9% машин меньше. При этом в сентябре продажи на 48,7% обогнали показатель аналогичного периода прошлого года.
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