«АвтоВАЗ» с 1 декабря повысил стоимость автомобилей Lada

УрБК, Москва, 18.01.2021. Удорожание продукции «АвтоВАЗа» в очередной раз произошло 15 января этого года. Стоимость ...

«АвтоВАЗ» в очередной раз поднял цены на автомобили

«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили

УрБК, Москва, 18.11.2020. «АвтоВАЗ» в пятый раз за 2020 год поднял цены на автомобили. Об этом сообщает «Прайм» со ...