УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
01.12.2021

«АвтоВАЗ» с 1 декабря повысил стоимость автомобилей Lada

УрБК, Москва, 01.12.2021. «АвтоВАЗ» с 1 декабря 2021 года повысил цены на все автомобили Lada. Это седьмое повышение стоимости машин за год, сообщает «Прайм».

В актуальном прайс-листе теперь значатся следующие минимальные цены на транспорт: Lada Granta — 588 тыс. руб. (+5%), Vesta — 836 тыс. руб. (+5%), Largus универсал — 813 тыс. руб. (+4%), Xray — 803 тыс. руб. (+3,6%), Niva Legend — 676 тыс. руб. (+2,4%), Niva Travel — 859 тыс. руб. (+3,3%).

Также отметим, что ранее «АвтоВАЗ» отчитался о снижении продаж машин в октябре 2021 года относительно октября 2020 года — было продано на 30,9% машин меньше. При этом в сентябре продажи на 48,7% обогнали показатель аналогичного периода прошлого года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.01.2021 «АвтоВАЗ» в очередной раз поднял цены на автомобили

УрБК, Москва, 18.01.2021. Удорожание продукции «АвтоВАЗа» в очередной раз произошло 15 января этого года. Стоимость ...

18.11.2020 «АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили

УрБК, Москва, 18.11.2020. «АвтоВАЗ» в пятый раз за 2020 год поднял цены на автомобили. Об этом сообщает «Прайм» со ...

01.07.2019 «АвтоВАЗ» повысил цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta

УрБК, Москва, 01.07.2019. «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил на 5 тыс. руб. цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta ...

15.02.2016 «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобильный ряд Lada на 5%

УрБК, Москва, 15.02.2016. Российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» с 15 февраля поднимает цены на ...

07.05.2013 В апреле 2013 года объем продаж автомобилей Lada Priora снизился на 22%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2013. В апреле 2013 года АвтоВАЗ продал 51 710 автомобилей Lada — это на 8,3% больше, чем в ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18