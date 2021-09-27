Экзоскелеты для улучшения условий труда закупил сотрудникам ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Восемь экзоскелетов EXORISE X-Soft и X-Rise закупил ЕВРАЗ ЗСМК для своих сотрудников, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга. Инновационные устройства призваны снизить уровень травматизма на производстве и улучшить условия труда рабочих.
Экзоскелеты X-Soft и X-Rise используют для профилактики возникновения профессиональных заболеваний, защиты работников от травм и увеличения физических возможностей человека на различных производствах.
Первые восемь технических новинок отправились в цех литейщиков ЕВРАЗ ЗСМК, а также в цех ремонта металлургического оборудования № 1. Операторами экзоскелетов стали работники погрузочно-разгрузочных зон, электрогазосварщики и обрубщики литья.
По словам директора сегмента «Ремонты» дивизиона «Сибирь» Михаила Мезенцева, ЕВРАЗ заботится об условиях труда своих сотрудников и стремится облегчить физические нагрузки, насколько это возможно.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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