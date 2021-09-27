Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 65 коп.

УрБК, Москва, 27.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 сентября 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 34,68 коп., до 72,66 руб., курс евро — на 64,68 коп., до 85,03 руб.
УрБК, Москва, 22.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 сентября 2021 года. Курс ...10.09.2021 Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 10.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 сентября 2021 года. Курс ...09.09.2021 Официальный курс доллара США снизился на 31 коп., евро — на 44 коп.
УрБК, Москва, 09.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 сентября 2021 года. Курс ...02.09.2021 Официальный курс доллара США снизился на 34 коп., евро — на 10 коп.
УрБК, Москва, 02.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2021 года. Курс долл. ...31.08.2021 Официальный курс доллара США снизился на 30 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 31.08.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2021 года. Курс долл. ...