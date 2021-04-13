УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:51

Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в январе-марте сократились на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. В январе-марте 2021 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 6,9 млн т грузов. Это на 9,3% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Грузооборот автотранспорта за первые три месяца 2021 года составил 1 млрд 883 млн тонно-км (в 1,5 раза больше уровня января-марта 2020 года).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.04.2021 Перевозки грузов автотранспортом в Свердловской области в январе-феврале сократились на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В январе-феврале 2021 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 4,7 ...

15.03.2021 Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в январе выросли на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. По итогам января 2021 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 2,3 ...

11.02.2021 Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в 2020 году выросли на 1,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. По итогам января-декабря 2020 года автомобильный транспорт в Свердловской области ...

30.12.2020 Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале за 11 месяцев выросли на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2020. По итогам января-ноября 2020 года автомобильный транспорт в Свердловской области ...

02.12.2020 Перевозки грузов автотранспортом в Свердловской области в январе-октябре выросли на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. По итогам января-октября 2020 года автомобильный транспорт в Свердловской области ...

Популярные новости
09.04.2021Аграрный провал08.04.2021Екатеринбург — «5Д»09.04.2021Поезд-бренд08.04.2021Кредитки теряют популярность12.04.2021Роман Лукичев: Законодательство об авторском праве постоянно усложняется
Архив новостей
Май 2021 (86)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18