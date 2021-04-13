Перевозки грузов автотранспортом на Среднем Урале в январе-марте сократились на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. В январе-марте 2021 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 6,9 млн т грузов. Это на 9,3% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Грузооборот автотранспорта за первые три месяца 2021 года составил 1 млрд 883 млн тонно-км (в 1,5 раза больше уровня января-марта 2020 года).

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