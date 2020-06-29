Челябинская область заняла 16-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов

УрБК, Челябинск, 19.04.2021. Челябинская область заняла 16-е место в рейтинге социально-экономического и экономического положения регионов. Перечень составлен Фондом развития гражданского общества на основании данных Росстата, Росказны, Минфина РФ и Федеральной налоговой службы.
При составлении рейтинга были учтены девять показателей: отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к численности экономически активного населения; отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к общей численности населения региона; среднемесячная зарплата; отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины; отношение суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета, условно приведенной к календарному году; отношение суммы госдолга субъекта РФ к сумме поступившего в федеральный бюджет от региона налога на добавленную стоимость (НДС); отношение начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных по региону сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года; индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года (в действующих ценах), а также отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года.
«Несмотря на то, что экономическое положение (наполняемость бюджетов и объемы реального сектора) тесно связано с социально-экономическим (уровень благосостояния населения), позиции субъектов РФ в обоих блоках не всегда совпадают», — отмечают авторы исследования.
В первую тройку рейтинга включены Москва, Тюменская и Ленинградская области.
УрБК, Челябинск, 29.06.2020. Челябинская область заняла седьмое место в рейтинге регионов РФ по доступности ...29.06.2020 Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов по доступности жилья
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2020. Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов РФ по доступности приобретения ...02.04.2019 Челябинская область на 26 месте в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах
УрБК, Челябинск, 02.04.2019. Челябинская область заняла 26 место среди 81 региона в рейтинге по уровню зарплат в малых ...29.02.2016 Свердловская область не вошла в список регионов с антикризисной устойчивостью
Свердловская область по итогам 2016 года не вошла в топ-15 регионов-лидеров антикризисной устойчивости. Об этом ...29.02.2016 Свердловская область не вошла в список регионов с антикризисной устойчивостью
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2016. Свердловская область по итогам 2016 года не вошла в топ-15 регионов-лидеров ...