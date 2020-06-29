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Челябинская область заняла 16-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов

УрБК, Челябинск, 19.04.2021. Челябинская область заняла 16-е место в рейтинге социально-экономического и экономического положения регионов. Перечень составлен Фондом развития гражданского общества на основании данных Росстата, Росказны, Минфина РФ и Федеральной налоговой службы.

При составлении рейтинга были учтены девять показателей: отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к численности экономически активного населения; отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к общей численности населения региона; среднемесячная зарплата; отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины; отношение суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета, условно приведенной к календарному году; отношение суммы госдолга субъекта РФ к сумме поступившего в федеральный бюджет от региона налога на добавленную стоимость (НДС); отношение начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных по региону сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года; индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года (в действующих ценах), а также отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года.

«Несмотря на то, что экономическое положение (наполняемость бюджетов и объемы реального сектора) тесно связано с социально-экономическим (уровень благосостояния населения), позиции субъектов РФ в обоих блоках не всегда совпадают», — отмечают авторы исследования.

В первую тройку рейтинга включены Москва, Тюменская и Ленинградская области.

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