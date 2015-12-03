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В Свердловской области в 2020 году Гострудинспекция взыскала задолженность по зарплате на сумму свыше 131 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Руководитель государственной инспекции труда в Свердловской области Федор Кравцов в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что в прошлом году ведомство провело 2 тыс. 138 проверок.

«Всего было выявлено более 5 тыс. правонарушений, выдано 1,5 тыс. предписаний. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 104 млн руб. В 2020 году мы активно проводили проверки, связанные с жалобами на задержку зарплаты. Всего в прошлом году было проверено 615 хозяйствующих субъектов. Была выплачена задолженность по зарплате на общую сумму более 131 млн руб.», — заявил Ф. Кравцов.

По его словам, в 2020 году было зарегистрировано более 10,7 тыс. обращений свердловчан, что на 30% больше уровня предыдущего года.

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