Реформа маткапитала не оживит ипотечный рынок

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил новый механизм поддержки молодых семей. Глава государства предложил с 1 января 2020 года начислять материнский капитал на первенца (ранее были выплаты лишь со второго ребенка в семье) в размере 466 тыс. 617 руб. А после доплачивать по 150 тыс. руб. при рождении следующего ребенка в семье. Если первенец на свет появился до 2020 года, то родители сразу получат от государства за второго малыша 616 тыс. 617 руб.ИАА «УралБизнесКонсалтинг» попросило екатеринбургских банкиров оценить возможное влияние нововведений на динамику выдачи жилищных кредитов.Руководитель Абсолют Банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева рассказала, что в настоящее время материнский капитал в качестве части первоначального взноса по стандартным ипотечным программам используют примерно 5-10% свердловских заемщиков.«Расширение возможности получения материнского капитала при рождении первого ребенка позволит существенно увеличить долю таких клиентов. Увеличение суммы маткапитала при рождении второго ребенка до 616 тыс. руб. также повысит интерес к госпрограмме детской ипотеки, поскольку позволит увеличить размер первоначального взноса и уменьшить кредитную нагрузку», — полагает С. Ковалева.Вице-президент, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Нина Крючкова рассказала, что в крупных городах маткапитала, как правило, не хватает для первоначального взноса по ипотеке.«Мы ожидаем, что появление материнского капитала за рождение первенца, скорее всего, приведет к некоторому росту спроса на ипотечные кредиты. Но нужно понимать, что совокупная доля ипотечных кредитов, оформленных с использованием материнского капитала, невелика. Например, в банке «Открытие» на такие займы по итогам 2019 года пришлось не более 2,54% от общего объема выданных кредитов. Чаще всего такие кредиты оформлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Волгограде, даже несмотря на то, что размера маткапитала в крупных городах, как правило, не хватает для первоначального взноса и клиентам все равно приходится «докладывать» собственные средства. По нашему портфелю средний размер взноса по ипотечному кредиту в банке по итогам 2019 года составляет 800 тыс. руб.», — рассказала Н. Крючкова.Руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин настроен более оптимистично. Он прогнозирует кратный рост числа сделок с использованием маткапитала.«Предполагаем, что увеличение суммы и срока предоставления материнского капитала, а также решение о предоставлении маткапитала при рождении одного ребенка положительно повлияет на доступность ипотечных кредитов для клиентов. Можно предположить, что количество сделок с использованием маткапитала вырастет в разы, учитывая, что сегмент граждан, его использующих, существенно увеличится», — считает Е. Дячкин.Руководитель ипотечного центра ПСБ в Екатеринбурге Антон Сандалов также позитивно оценивает реформу материнского капитала.«Ипотека является важнейшим драйвером экономического роста, поэтому любые нововведения и дополнительные меры поддержки со стороны государства всегда положительно сказываются на рынке ипотеки в целом и на рынке недвижимости в частности. Прозвучавшее в послании президента Федеральному собранию предложение о выплатах материнского капитала при рождении первого ребенка было воспринято позитивно. Это позволит молодым семьям с первым ребенком быстрее улучшить свои жилищные условия», — заявил А. Сандалов.Эксперты сходятся во мнении, что новые меры поддержки молодых семей приведут к росту числа ипотечных сделок. Однако, скорее всего, этот фактор будет иметь ограниченное влияние на рынок из-за низкой доли заемщиков, которые используют маткапитал. Даже если их число после начала выплат за первенца удвоится, ситуация кардинально не изменится. Влияние на общую статистику будет минимальным.Динамика выдачи ипотеки в Свердловской области в первую очередь будет определяться макроэкономическими факторами (речь идет о размере ставок, проценте отказов в выдаче кредитов, ситуации с реальными доходами, уровне закредитованности населения). В настоящее время рынок переживает не лучшие времена. В январе-ноябре 2019 года объем выдачи жилищных кредитов на Среднем Урале сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Текущее снижение ставок позволит рынку в скором времени возобновить положительную динамику. Однако говорить о начале нового ипотечного бума пока не приходится.