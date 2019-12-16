Алла Петрова: Мы серьезно озабочены незащищенностью прав электросетевых компаний

Фотография предоставлена пресс-службой ОАО «МРСК Урала»

― Действительно, в течение года компания «Россети Урал» занималась нехарактерным видом бизнеса. Но, чтобы понять, как это произошло и каковы были предпосылки произошедшего, начать разговор хочется с предыстории.Основная задача электросетевой компании — обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения регионов присутствия. Компания «Россети Урал» реализует два основных вида деятельности: услуги по передаче электроэнергии и услуги по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. Они строго регулируются государством. Мы работаем по утвержденным тарифам. Вся наша деятельность, связанная с оказанием услуг по передаче электроэнергии, осуществляется за счет НВВ (необходимой валовой выручки), которую утверждает регулятор. Именно за счет этих средств компания ведет текущую деятельность, осуществляет ремонтную программу, инвестирует в развитие электросетевой инфраструктуры, осуществляет льготное технологическое присоединение потребителей, себестоимость которого значительно выше, чем размер установленной льготы.Для того, чтобы реализовать все производственные планы, электросетевой компании необходимо получить деньги за оказание услуги по передаче электроэнергии в соответствии с установленными государством тарифами. У нас есть потребители, которые своевременно оплачивают наши услуги. Речь идет о крупных промышленных предприятиях, которые заключают с компанией «Россети Урал» прямой договор на передачу электроэнергии, приобретая ее либо на оптовом рынке, либо у гарантирующих поставщиков, и сами по ним рассчитываются. С этими клиентами проблем у нас, как правило, нет.Второй вид потребителей услуг компании «Россети Урал», которые создают нам основные риски, — это гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии — специализированные компании, обеспечивающие электричеством потребителей, в первую очередь граждан, бюджетные организации, предприятия малого и среднего бизнеса. Гарантирующие поставщики в интересах потребителей заключают договоры с сетевыми организациями, а также поставщиками электроэнергии. Они собирают со своих клиентов средства за комплексную услугу по электроснабжению и производят расчеты за купленную электроэнергию и за оказанные услуги по ее передаче.К сожалению, несмотря на ответственный статус «гарантирующий поставщик», гарантировать безусловное поступление средств недобросовестные ГП зачастую не могут. Реальных механизмов воздействия у сетевых компаний на таких ГП нет. Единственный способ — угроза лишения статуса гарантирующего поставщика. До этого момента сетевая организация не может отказать ГП в услуге, даже если он ее не оплачивает.Собственно, именно из-за нарушения платежной дисциплины произошло лишение статуса трех ГП в Челябинской и Свердловской областях больше года назад.― Я бы использовала другую формулировку — были лишены этих функций за систематическое неисполнение своих обязательств и нарушение закона.― Да. Гарантирующий поставщик, к сожалению, имеет возможность оплачивать услуги сетевых компаний, что называется, по остаточному принципу. Некоторые компании используют свой статус и возможность сбора денежных средств как сопутствующий вид деятельности, направляя эти средства на свои инвестиционные проекты, используя их для краткосрочного кредитования иных видов бизнеса. И некоторые компании этой возможностью злоупотребляли.Первым громким случаем подобного рода была компания «Энергострим». Теперь та же схема вновь повторилась в масштабах страны. Она оказалась связанной с группой компаний МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»), которая владела гарантирующими поставщиками в ряде регионов России. С проблемой столкнулись наши коллеги из компаний «Россети Северо-Запад» в Вологде, Архангельске, «Россети Сибири» в Хакасии и компания «Россети Урал» в Челябинской области и на Среднем Урале. В 2017 году собственники ПАО «Челябэнергосбыт», уже имевшего серьезные проблемы со своевременностью оплаты услуг сетевой организации, продали свой пакет акций собственникам группы МРСЭН. Новые владельцы практически сразу начали вывод активов, применяя свой наработанный в других регионах России опыт. Параллельно эта история развивалась и в Свердловской области в отношении «Роскоммунэнерго».— Сначала мы столкнулись с тем, что у компании постоянно оставалась сумма недоплаты от этих гарантирующих поставщиков. Когда сумма становилась большой, а специалисты «Россети Урал» начинали инициировать дела о банкротстве, поступали небольшие платежи. Одновременно формировались разногласия по суммам, споры по ним переносились в суды и намеренно затягивались.Со временем сумма неплатежей стала критической, приблизилась к нескольким миллиардам рублей. При этом, как сетевая организация, мы не могли прекратить оказание услуг в отсутствие их оплаты. Это дало повод инициировать процесс лишения ПАО «Челябэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика. Когда начались разбирательства, выяснилось, что у компании был провал в финансовых резервах, в отчетности. Были созданы обязательства, весьма сомнительные к их исполнению.Мы развернули масштабную кампанию с привлечением ресурсов правового блока, блока безопасности, а также привлекали внимание региональных властей к проблеме неплатежей. Ведь, как мы и прогнозировали, заложниками неправомерных действий компаний МРСЭН стали жители регионов.В итоге в 2018 году все структуры МРСЭН начали уходить с рынка. Их бизнес сыпался, как финансовая пирамида. С января 2018 года были лишены статуса гарантирующего поставщика сбытовая компания в Хакасии, потом это произошло в Вологде. «Роскоммунэнерго» с 1 апреля было лишено статуса субъекта оптового рынка и гарантирующего поставщика на Среднем Урале, следом с 1 июля 2018 года ПАО «Челябэнергосбыт» лишилось своего статуса. Эта компания была последней из структур МРСЭН, которая ушла с рынка. И это был самый большой ГП, лишенный своего статуса в стране.— Само по себе лишение статуса ГП этих компаний явилось полумерой. Компании прекратили наращивать задолженность, но при этом ресурса для погашения долгов они не имели, что повлекло за собой процедуру их банкротства. Мы видим, что работы по возврату средств правовому блоку компании предстоит еще очень и очень много.― О шансах говорить преждевременно. Собственники компании подготовились к банкротству, шли к нему целенаправленно. Средства выводились годами в том числе за рубеж. Но есть механизм привлечения к субсидиарной ответственности лиц, которые за всем этим стояли, принимали данные решения.Внутригрупповые сделки между компаниями МРСЭН были намеренно до такой степени запутаны, что их предстоит подробно разбирать в рамках дел о банкротстве. Все наши усилия будут нацелены на возврат денежных средств компании «Россети Урал». Эта ситуация находится на контроле ПАО «Россети», мы получаем методологическую помощь, выступаем единым фронтом с нашими коллегами из других дочерних структур Группы «Россети», которые также работают над этой задачей.— Аналогичный случай произошел и в Свердловской области. Статуса гарантирующего поставщика лишилась компания «Роскоммунэнерго» группы МРСЭН. Позднее была лишена статуса гарантирующего поставщика «Новоуральская энергосбытовая компания». Новоуральск — закрытая территория, поэтому там гарантирующий поставщик был обособленный, он не связан с группой МРСЭН, хотя и нарастил долги за услугу по передаче электроэнергии.— Да, Минэнерго РФ наделило компанию «Россети Урал» статусом ГП в Челябинской области и на ряде территорий Свердловской области. Это временная схема, установленная законодателем, в соответствии с которой на период проведения конкурса статус гарантирующего поставщика присваивается крупнейшей электросетевой организации.— Скажу честно, было непросто. В первое время мы встретились с противодействием со стороны менеджмента и приближенных к управлению компании лиц. Переломить ситуацию удалось примерно за месяц. Первые две недели мы сталкивались с циничной риторикой, третья неделя стала переломной, на четвертой диалог перешел в более или менее конструктивное русло. Практически все работники ПАО «Челябэнергосбыт» были приняты нами в штат.И далее у нас уже началась непосредственно работа с потребителями. Мы оперативно перезаключили все договоры с юридическими лицами. Были некоторые проблемы с бюджетными организациями, которым необходимо было закрыть долги перед старым гарантирующим поставщиком, прежде чем они смогут заключить договоры с нами. А многие из них платят в соответствии с графиком бюджетных поступлений.Что касается физических лиц, то главной для нас была информационная работа. Мы рассказывали о том, что такое смена гарантирующего поставщика, что она влечет за собой. При этом максимум усилий компания предприняла для того, чтобы для потребителей этот период прошел максимально комфортно и незаметно, чтобы не было перебоев с электроснабжением, путаницы с квитанциями и долгами.Одной из главных проблем, конечно, стала ситуация, при которой потребители, не разобравшись, продолжали платить по старым реквизитам, когда уже надо было платить за электроэнергию сетевой компании как новому гарантирующему поставщику. Многие пострадали из-за настроенных автоплатежей в адрес ПАО «Челябэнергосбыт».― Это единственный момент, где потребители очень серьезно пострадали. Порядка 400 млн руб. — это объем переплат жителей Челябинской области прежнему ГП, возврат которых сейчас возможен только в процедуре банкротства ПАО «Челябэнергосбыт». Это вызывает оправданное недовольство потребителей.— Да, как только наши механизмы заработали ― пришло время передавать статус гарантирующего поставщика. Прошел конкурс, на нем были выбраны новые ГП для всех проблемных территорий.В Челябинской области конкурс выиграла компания «Уралэнергосбыт». К 1 июля 2019 года прошло информирование потребителей о том, что в Челябинской области опять будет сменен гарантирующий поставщик. Наученные горьким опытом предыдущей смены гарантирующего поставщика, потребители заморозили платежи. Совместно с новым ГП мы решали эти вопросы. Оплаты в адрес «Уралэнергосбыт» отрегулированы. Работа по взысканию дебиторской задолженности перед сетевой организацией в регионе продолжается.В Свердловской области — в Невьянске и Нижнем Тагиле — с 1 октября приступила к работе «Нижнетагильская энергосбытовая компания». И аналогичная ситуация в Новоуральске. Там также, согласно итогам конкурса Минэнерго РФ, с 1 октября начал свою работу новый гарантирующий поставщик — «Объединенная теплоэнергетическая компания».Что касается персонала, который наша компания принимала на работу, он остался при своих рабочих местах, но уже в структурах новых ГП.― Нет, это запрещено законом. Компания «Россети Урал» могла бы выйти на безубыточность по собираемости денежных средств, но за тот короткий срок, пока мы выполняли сбытовую функцию, этот бизнес-процесс экономического эффекта не дал. Мы следовали букве закона и понесли серьезную финансовую нагрузку.— Мы серьезно озабочены незащищенностью прав электросетевых компаний. Поставщики оптового рынка электроэнергии застрахованы от всех рисков. Система учета обязательств выстроена на оптовом рынке таким образом, что возможности создавать разногласия и какое-то время по ним не платить нет. Строгая платежная дисциплина устроена так: два платежа не совершил ― лишение статуса гарантирующего поставщика обеспечено.Более того, когда проходит конкурс на статус ГП, то в конкурсе участвуют только долги оптового рынка. Новый ГП выплачивает все долги предыдущего гарантирующего поставщика перед генерацией, но не перед сетевыми компаниями.Компания «Россети Урал» свои долги вынуждена взыскивать самостоятельно. В том числе и ту задолженность, которая образовалась в тот период, когда организация выполняла сбытовую функцию на территориях. Если кто-то не платил за свет в течение этого года — теперь это проблема компании «Россети Урал», и наша юридическая служба, а также служба безопасности будет ею заниматься. Это сложная работа, но не взыскать все средства компании «Россети Урал» в полном объеме мы просто не имеем права.― Недопустимо цинично относиться к сетевым компаниям розничного рынка. У нас нет инструмента, чтобы заставить гарантирующего поставщика платить полностью и вовремя.Но нельзя обманывать всех вечно. Рано или поздно это начинает работать против тех людей, которые принимают такие решения. Уголовные дела заведены. Необратимость наказания, заложенная принципами Уголовного кодекса, будет реализована. Это будет предостерегать игроков рынка электроэнергетики от создания финансовых пирамид, от деятельности которых страдают в конечном итоге жители регионов.