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Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-сентябре сократился на 4%

Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-сентябре 2019 года составил 142,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



«На 1 октября 2019 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) по строительным организациям (без субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) составил 6,3 млрд. руб., что обеспечит формирование производственной программы на 1,3 месяца», — говорится в сообщении.

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