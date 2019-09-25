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В Свердловской области просроченная задолженность по зарплате составила более 25 млн рублей

25 сентябрь 2019 (12:45)

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. Просроченные долги работодателей по заработной плате по Свердловской области на 1 сентября составляют 25 млн 153 тыс. руб. Данные опубликованы на сайте Росстата.

При этом из общей суммы 52 тыс. руб. — долги по зарплате за 2018 год, 396 тыс. — задолженность за 2017 год и ранее.

Общая сумма долгов работодателей Уральского федерального округа составляет 65 945 тыс. руб.

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