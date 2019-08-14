Новости дня

В Березовском управляющие компании восстановят испорченный из-за капремонта дымоход в жилом доме

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. В городе Березовский одноименные управляющие компании ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» починят дымоходы, испорченные во время капремонта, а также выплатят жильцам компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В многоквартирном доме по ул. Циолковского в 2017 году проводился капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома при участии Регионального фонда. Впоследствии в ряде квартир пришлось отключить газовые колонки. От жильцов одного подъезда стали поступать жалобы на отсутствие обратной тяги в дымоходе.



Проверка показала, что вентканалы и дымоходы находятся в неудовлетворительном состоянии и не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации. При обходе квартир в подъездах № 1 и 2, дымоходы были завалены строительным мусором.



Жильцы обращались в управляющую компанию с просьбой устранить нарушения, а также выплатить им компенсацию в размере 50 тыс. руб. каждому. Управляющая компания на жалобы не отреагировала, и жильцы квартир обратились в суд.



В исковых заявлениях они просили взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. и штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу каждого потребителя.



Березовский городской суд установил, с 1 июля 2018 года управление спорным домом осуществляет одноименная компания, но с другим ИНН. Ответственность поделили между двумя организациями ЖКХ.



В пользу жильцов взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. руб., а также штраф в размере 15 тыс. руб. с каждой управляющей компании. Также управляющие компании обязаны устранить недостатки дома, образовавшиеся после капремонта.



Ответчики подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Судебная коллегия оставила решение Березовского городского суда без изменений. Решение вступило в законную силу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:05</span><br /><strong>В Березовском управляющие компании восстановят испорченный из-за капремонта дымоход в жилом доме</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. В городе Березовский одноименные управляющие компании ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» починят дымоходы, испорченные во время капремонта, а также выплатят жильцам компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089127-v-berezovskom-upravlyayuschie-kompanii-vosstanovyat-isporchennyy-iz-za-kapremonta-dymohod-zhilom-dome.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: