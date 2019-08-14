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В Березовском управляющие компании восстановят испорченный из-за капремонта дымоход в жилом доме
14 август 2019 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. В городе Березовский одноименные управляющие компании ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» починят дымоходы, испорченные во время капремонта, а также выплатят жильцам компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В многоквартирном доме по ул. Циолковского в 2017 году проводился капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома при участии Регионального фонда. Впоследствии в ряде квартир пришлось отключить газовые колонки. От жильцов одного подъезда стали поступать жалобы на отсутствие обратной тяги в дымоходе.
Проверка показала, что вентканалы и дымоходы находятся в неудовлетворительном состоянии и не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации. При обходе квартир в подъездах № 1 и 2, дымоходы были завалены строительным мусором.
Жильцы обращались в управляющую компанию с просьбой устранить нарушения, а также выплатить им компенсацию в размере 50 тыс. руб. каждому. Управляющая компания на жалобы не отреагировала, и жильцы квартир обратились в суд.
В исковых заявлениях они просили взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. и штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу каждого потребителя.
Березовский городской суд установил, с 1 июля 2018 года управление спорным домом осуществляет одноименная компания, но с другим ИНН. Ответственность поделили между двумя организациями ЖКХ.
В пользу жильцов взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. руб., а также штраф в размере 15 тыс. руб. с каждой управляющей компании. Также управляющие компании обязаны устранить недостатки дома, образовавшиеся после капремонта.
Ответчики подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Судебная коллегия оставила решение Березовского городского суда без изменений. Решение вступило в законную силу.
В многоквартирном доме по ул. Циолковского в 2017 году проводился капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома при участии Регионального фонда. Впоследствии в ряде квартир пришлось отключить газовые колонки. От жильцов одного подъезда стали поступать жалобы на отсутствие обратной тяги в дымоходе.
Проверка показала, что вентканалы и дымоходы находятся в неудовлетворительном состоянии и не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации. При обходе квартир в подъездах № 1 и 2, дымоходы были завалены строительным мусором.
Жильцы обращались в управляющую компанию с просьбой устранить нарушения, а также выплатить им компенсацию в размере 50 тыс. руб. каждому. Управляющая компания на жалобы не отреагировала, и жильцы квартир обратились в суд.
В исковых заявлениях они просили взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. и штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу каждого потребителя.
Березовский городской суд установил, с 1 июля 2018 года управление спорным домом осуществляет одноименная компания, но с другим ИНН. Ответственность поделили между двумя организациями ЖКХ.
В пользу жильцов взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. руб., а также штраф в размере 15 тыс. руб. с каждой управляющей компании. Также управляющие компании обязаны устранить недостатки дома, образовавшиеся после капремонта.
Ответчики подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Судебная коллегия оставила решение Березовского городского суда без изменений. Решение вступило в законную силу.
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