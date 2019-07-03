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Более 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку

Свердловская область заняла 46 месте в рейтинге субъектов РФ по доступности покупки семьями жилья в ипотеку в 2018 году. Об этом говорится в исследовании РИА Рейтинг.



Доля семей на Среднем Урале, которые могли купить квартиру в ипотеку, составила 27,8% (в 2017 году — 22,3%).



Челябинская область заняла в рейтинге 12 место. На Южном Урале приобрести жилье в ипотеку в прошлом году могли 39,2% семей (в 2017 году — 29,5%)



Отметим, что первые три места в рейтинге заняли ЯНАО (68,2%), Магаданская область (61,8%) и ХМАО (55,9%).

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