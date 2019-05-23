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Пятеро подростков пострадали в результате взрыва газа в поселке Малышева
23 май 2019 (09:17)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. В поселке Малышева госпитализированы пятеро подростков, пострадавших вечером 22 мая в результате взрыва газа.
«В гаражном боксе по улице Февральской произошла детонация газовоздушной смеси без последующего горения, которая образовалась в результате кратковременного открытия баллона с пропаном и одновременного наличия источника зажигания», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
После инцидента подростки самостоятельно обратились в лечебное учреждение.
Также в пресс-службе отметили, что разрушений в результате взрыва нет.
«В гаражном боксе по улице Февральской произошла детонация газовоздушной смеси без последующего горения, которая образовалась в результате кратковременного открытия баллона с пропаном и одновременного наличия источника зажигания», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
После инцидента подростки самостоятельно обратились в лечебное учреждение.
Также в пресс-службе отметили, что разрушений в результате взрыва нет.
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