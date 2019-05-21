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Госдума приняла закон о порядке перевода жилых помещений в нежилые

Госдума 21 мая 2019 года приняла в третьем чтении закон о порядке перевода жилого помещений в нежилой фонд.



Закон дополняет перечень документов, которые нужны для перевода жилого помещения в нежилое помещение и обратно. Теперь для этой процедуры необходимо будет соответствующее решение общего собрания собственников в многоквартирном доме и письменное согласие всех владельцев, примыкающих к этому помещению квартир.



Лица, которые занимаются переводом помещения в нежилой фонд, должны будут представить органам власти протокол общего собрания собственников, на котором был одобрен перевод помещения.



Если помещение находится в многоквартирном доме с несколькими подъездами, то собрание собственников должно на две трети состоять из жителей подъезда, в котором расположено помещение.

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