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Госдума приняла закон о порядке перевода жилых помещений в нежилые
21 май 2019 (17:49)
Госдума 21 мая 2019 года приняла в третьем чтении закон о порядке перевода жилого помещений в нежилой фонд.
Закон дополняет перечень документов, которые нужны для перевода жилого помещения в нежилое помещение и обратно. Теперь для этой процедуры необходимо будет соответствующее решение общего собрания собственников в многоквартирном доме и письменное согласие всех владельцев, примыкающих к этому помещению квартир.
Лица, которые занимаются переводом помещения в нежилой фонд, должны будут представить органам власти протокол общего собрания собственников, на котором был одобрен перевод помещения.
Если помещение находится в многоквартирном доме с несколькими подъездами, то собрание собственников должно на две трети состоять из жителей подъезда, в котором расположено помещение.
Закон дополняет перечень документов, которые нужны для перевода жилого помещения в нежилое помещение и обратно. Теперь для этой процедуры необходимо будет соответствующее решение общего собрания собственников в многоквартирном доме и письменное согласие всех владельцев, примыкающих к этому помещению квартир.
Лица, которые занимаются переводом помещения в нежилой фонд, должны будут представить органам власти протокол общего собрания собственников, на котором был одобрен перевод помещения.
Если помещение находится в многоквартирном доме с несколькими подъездами, то собрание собственников должно на две трети состоять из жителей подъезда, в котором расположено помещение.
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