Город гейзеров

До недавнего времени лидером по количеству коммунальных аварий в Екатеринбурге считался МУП «Водоканал». За последние несколько лет городские улицы чаще всего заливало холодной водой. Однако с начала отопительного сезона 2018-2019 в Екатеринбурге день за днем начало прорывать тепломагистрали. Причиной увеличения количества повреждений специалисты называют «недоремонт» сетей. Но кто несет ответственность за их неготовность к отопительному сезону, пояснить никто не может.Череда прорывов на теплотрассах Екатеринбурга началась 3 октября 2018 года с улицы Фрезеровщиков. В течение ночи бригады АО «Екатеринбургская теплоснабжающая компания» (входит в ПАО «Т Плюс») меняли поврежденную трубу. Через два дня аналогичный случай произошел на улице Маяковского. С наступлением холодов (в начале ноября 2018 года) интенсивность аварий на сетях возросла. 8 ноября 2018 года произошло повреждение на тепломагистрали по улице Июльской. 12 ноября с разницей в несколько часов прорвало трубы на улицах Победы (Уралмаш) и Крауля (ВИЗ). На следующий день горячая вода затопила улицы и дворы вокруг «Екатеринбург Арены».Самая серьезная коммунальная авария произошла 28 ноября 2018 года на улице Ломоносова. Из-за прорыва сетей ожоги получили 72-летняя женщина и 13-летняя девочка, которые в этот момент шли по улице. В связи с травмированием людей следственные органы проводят проверку.В результате каждой коммунальной аварии возникали перебои со снабжением домов теплоисточником и горячей водой. Хотя в АО «ЕТК» утверждали, что на время ремонта отключения не проводятся (снижается температура ресурсов), жильцы домов, которые оказались в зоне прорыва, жаловались на остывшие батареи и отсутствие горячего водоснабжения.Примечательно, что на фоне регулярных аварий в горадминистрации считают, что отопительный сезон, запущенный в Екатеринбурге 17 сентября 2018 года, проходит стабильно. К такому выводу, в частности, пришли участники заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое проводил первый замглавы города Алексей Кожемяко. В прошлом чиновник курировал в администрации Екатеринбурга сферу ЖКХ.«Все инциденты, возникающие на тепловых сетях в круглосуточном режиме, отслеживаются ЕГ ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба), служба 005. Установлена прямая, оперативная диспетчерская связь со всеми основными поставщиками ресурсов, в том числе и с АО «ЕТК». Ситуации с авариями на сетях теплоснабжения отслеживаются от начала до завершения работ по устранению и подаче тепловой энергии на потребителя», — пояснили УрБК в администрации Екатеринбурга.В горадминистрации добавили, что износ сетей на территории муниципалитета составляет 67% (при общей их протяженности около 3 тыс. км). Впрочем, наличие ветхих труб в Екатеринбурге — само по себе не новость. Другой вопрос — темпы ремонта. Глава областного МинЖКХ Николай Смирнов ранее отмечал, что в уральской столице лишь несколько лет назад удалось переломить тенденцию с заменой изношенных труб.«До 2013 года Екатеринбург был городом гейзеров — до 100 порывов в год. До этого времени мы прирастали ветхими сетями, поскольку сказывался недоремонт в 90-х и 2000-х годах. Ситуацию удалось переломить, и ежегодно износ уменьшается на 3-5%», — говорил министр.Если исходить из логики заявления главы областного МинЖКХ, то увеличение числа коммунальных аварий, по всей видимости, связано с ростом недоремонта на сетях. Как ранее отмечали в АО «ЕТК», в текущем году сроки проведения работ на тепломагистралях были сдвинуты из-за Чемпионата мира по футболу в 2018 году. При этом в компании отдельно указали на то, что объемы раскопок в городе зависят от решения городских властей и ГИБДД. Всего, по оценке АО «Екатеринбургская теплоснабжающая компания», на территории муниципалитета необходимо заменить около 2 тыс. км труб.Примечательно, что ЧМ-2018 не помешал энергетикам провести серию опрессовок для выявления слабых участков тепломагистралей с последующей их заменой. Таким образом, возникают вопросы не столько к мундиалю, а к уровню подготовки Екатеринбурга к отопительному сезону. Это касается и процесса проведения гидравлических испытаний, и степени взаимодействия энергетиков и чиновников при проведении раскопок.Окончательно уровень подготовки уральской столицы к зиме покажет дальнейшее прохождение отопительного сезона. Тем более что настоящих морозов еще не было.