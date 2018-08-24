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Общественники просят гендиректора УГМК разобраться со сносом исторической застройки в «Екатеринбург-сити»
24 август 2018 (11:46)
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. Общественное движение «Реальная история» обратилось с открытым письмом к гендиректору УГМК Андрею Козицыну, в котором просит разобраться со сносом исторической застройки в «Екатеринбург-сити».
Как указано в обращении, 20 июля в квартале улиц Октябрьской революции — Челюскинцев — Февральской революции — Боевых дружин, где УГМК планирует строить деловой центр, обрушилась стена объекта ценной исторической среды по ул. Октябрьской революции, 38 «а».
«21 июня 2018 года на огороженную территорию в квартале улиц Октябрьской революции — Челюскинцев — Февральской революции — Боевых дружин был совершён въезд экскаватора и начат снос объекта ценной исторической среды ул. Октябрьской революции, 38 «а», находящегося вплотную к Музею садоводства. Внезапные агрессивные действия были остановлены директором музея, но подоспевший руководитель работ заставил экскаваторщика продолжить снос. Полиция, вызванная горожанами, снос запретила, установив отсутствие разрешительных документов. 22 июня техника приехала снова, и снова была остановлена полицией. Новый заезд и попытка сноса были предприняты 5 июля. 20 июля 2018 года произошло обрушение части стены дома 38, конструкции которого были нарушены экскаватором при сносах, по счастливой случайности не пострадали направляющиеся к музею посетители», — говорится в письме.
Общественники просят А. Козицына разобраться в причинах описанного инцидента, объяснить их руководству музея и горожанам. Они настаивают на необходимости сохранения исторических зданий в указанном квартале.
«Уверены, что вы как человек, успешно участвующий в международном культурном диалоге, сможете установить этот диалог и по сохранению культурного наследия и по сохранению культурного наследия в квартале улиц Октябрьской революции — Челюскинцев — Февральской революции — Боевых дружин в Екатеринбурге», — отмечают авторы письма.
Как указано в обращении, 20 июля в квартале улиц Октябрьской революции — Челюскинцев — Февральской революции — Боевых дружин, где УГМК планирует строить деловой центр, обрушилась стена объекта ценной исторической среды по ул. Октябрьской революции, 38 «а».
«21 июня 2018 года на огороженную территорию в квартале улиц Октябрьской революции — Челюскинцев — Февральской революции — Боевых дружин был совершён въезд экскаватора и начат снос объекта ценной исторической среды ул. Октябрьской революции, 38 «а», находящегося вплотную к Музею садоводства. Внезапные агрессивные действия были остановлены директором музея, но подоспевший руководитель работ заставил экскаваторщика продолжить снос. Полиция, вызванная горожанами, снос запретила, установив отсутствие разрешительных документов. 22 июня техника приехала снова, и снова была остановлена полицией. Новый заезд и попытка сноса были предприняты 5 июля. 20 июля 2018 года произошло обрушение части стены дома 38, конструкции которого были нарушены экскаватором при сносах, по счастливой случайности не пострадали направляющиеся к музею посетители», — говорится в письме.
Общественники просят А. Козицына разобраться в причинах описанного инцидента, объяснить их руководству музея и горожанам. Они настаивают на необходимости сохранения исторических зданий в указанном квартале.
«Уверены, что вы как человек, успешно участвующий в международном культурном диалоге, сможете установить этот диалог и по сохранению культурного наследия и по сохранению культурного наследия в квартале улиц Октябрьской революции — Челюскинцев — Февральской революции — Боевых дружин в Екатеринбурге», — отмечают авторы письма.
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