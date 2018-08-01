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В Екатеринбурге выявлена свинина с африканской чумой

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. В Свердловской области установлен карантин из-за обнаружения свинины, зараженной африканской чумой. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.



Зараженная продукция была обнаружена в холодильных камерах ООО «Торговый дом «Экопродукт» в Екатеринбурге на улице Кутузова и «Областного рынка на Громова». В настоящее время областной департамент ветеринарии и Роспотребнадзор занимаются изъятием инфицированной свинины. Администрации Екатеринбурга поручено проследить за тем, чтобы на территории указанных организаций не было бродячих собак.



По предварительным данным, поставщиком опасной продукции оказалось ООО «Поречье» из Калининградской области, где ранее были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней.



Несмотря на выявления зараженного мяса, «Областной рынок на Громова» работу не прекратил.

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