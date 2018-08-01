Новости дня
В Екатеринбурге выявлена свинина с африканской чумой
1 август 2018 (10:58)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. В Свердловской области установлен карантин из-за обнаружения свинины, зараженной африканской чумой. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Зараженная продукция была обнаружена в холодильных камерах ООО «Торговый дом «Экопродукт» в Екатеринбурге на улице Кутузова и «Областного рынка на Громова». В настоящее время областной департамент ветеринарии и Роспотребнадзор занимаются изъятием инфицированной свинины. Администрации Екатеринбурга поручено проследить за тем, чтобы на территории указанных организаций не было бродячих собак.
По предварительным данным, поставщиком опасной продукции оказалось ООО «Поречье» из Калининградской области, где ранее были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней.
Несмотря на выявления зараженного мяса, «Областной рынок на Громова» работу не прекратил.
Зараженная продукция была обнаружена в холодильных камерах ООО «Торговый дом «Экопродукт» в Екатеринбурге на улице Кутузова и «Областного рынка на Громова». В настоящее время областной департамент ветеринарии и Роспотребнадзор занимаются изъятием инфицированной свинины. Администрации Екатеринбурга поручено проследить за тем, чтобы на территории указанных организаций не было бродячих собак.
По предварительным данным, поставщиком опасной продукции оказалось ООО «Поречье» из Калининградской области, где ранее были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней.
Несмотря на выявления зараженного мяса, «Областной рынок на Громова» работу не прекратил.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области утвержден план по предупреждению и распространению африканской чумы свиней
- Россельхознадзор опроверг информацию о завозе в Екатеринбург зараженной свинины
- В Екатеринбург завезли свинину из зараженного АЧС тюменского предприятия
- В Челябинской области зафиксировали африканскую чуму свиней
- Россия ввела запрет на ввоз свинины из Молдовы