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Жителя Свердловской области будут судить за кражу металла из вагонов грузовых составов

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2018. В Нижнем Тагиле транспортная полиция направила в суд уголовное дело в отношении жителя Нижней Туры, который обвиняется в нескольких кражах металла из вагонов грузовых составов.



Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, в конце прошлого лета грузополучатели стали обращаться в транспортную полицию с заявлениями о кражах грузов из полувагонов. Все кражи происходили после того, как поезда проходили станцию Платина, расположенную в Нижнетуринском районе Свердловской области.



Транспортные полицейские изучили накладные и приемосдаточные акты на вагоны и получили сведения о фактической недостаче металлолома и стали искать злоумышленника. Вскоре они задержали 36-летнего нижнетуринца, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, побои и даже убийство. За последнее он 7 лет отбывал реальный срок в колонии.



«Проверка показала, что за несколько месяцев, с мая по август прошлого года, мужчина совершил пять краж металлолома, перевозимого по Свердловской железной дороге, две из которых — со своим знакомым. Вместе с ним они разработали схему, по которой действовали при совершении каждой кражи, и выбрали место — станция Платина. Она является промежуточной, и составы останавливаются на ней при «скрещивании поездов» (так как перегоны однопутные). Стоянка поездов на станции может продолжаться до двух часов», — пояснили в пресс-службе транспортной полиции.



Например, 13 мая 2017 года напарники похитили две тонны металла, перевозимого в город Верхняя Салда: отрезки труб, металлических пластин, рельсов разной длиной и другие детали. Металл перенесли в лесополосу, расположенную в нескольких метрах от путей, а после вывезли и продали. Однажды без сообщника обвиняемому удалось похитить почти 6 т металлолома, причинив ущерб грузоотправителю в размере 62,4 тыс. руб.



В отношении нижнетуринца следователи Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил возбудили несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», впоследствии объединенных в одно производство. По окончании расследования дело направлено в суд для принятия решения о назначении наказания.

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