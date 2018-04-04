Ловушка молочного роста

В Свердловской области продолжают обсуждать кризисную ситуацию из-за падения цен на сырое молоко. По словам сельхозпроизводителей, рынок находится в тупике: продавать сырье аграриям некому, а снизить объем производства они не могут по целому ряду причин. Областное правительство выделило дополнительные средства из бюджета, чтобы помочь фермерам во время посевной. Однако увеличение субсидий не сможет качественно изменить ситуацию, ведь впереди аграриев ждет более затратная уборочная кампания. До нее небольшие предприятия при текущем положении дел могут попросту не дожить.Ежегодно министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области ставит себе цель обеспечить прирост производства сельскохозяйственной продукции не менее 10% к предыдущему году. Успешнее всего до недавнего времени удавалась работа в молочной отрасли: регион стабильно входил в топ-10 субъектов РФ по росту объема производства молока, что не раз становилось предметом для гордости областных чиновников.Однако в этом году курс на постоянный рост производства молока поставил свердловских аграриев в безвыходную ситуацию. В начале года цены на сырой продукт резко снизились вслед за сокращением стоимости сухого молока. При этом спрос на молокопродукты у населения падает уже не первый год, рынок наводнила фальсифицированная продукция и товары из других регионов — Удмуртии, Башкирии, Татарстана. На фоне всего этого уральские заводы стали расторгать заключенные с фермерами соглашения на поставки. В итоге аграриям теперь попросту некуда продавать полученное молоко.Свердловские сельхозпроизводители стали заложниками собственного темпа роста, считает исполнительный директор Союза животноводов Урала Елена Стафеева.«Мы же не просто так были нацелены на высокое производство молока — были программы, гранты. Люди же не сами придумали это, стали усиленно заниматься фермерством. Построили фермы, закупили скот, и вдруг им говорят, что их молоко не нужно. Но ведь этот процесс не однодневный, он длительный. Вот и получилась такая история: с одной стороны, нацелили на высокое производство молока, а теперь его не берут», ― пояснила она.При этом аграрии не могут снизить объем производства молока сразу по нескольким причинам. Во-первых, уровень косвенных затрат останется прежним, а значит, снижение уровня надоев приведет только к росту себестоимости продукции. Во-вторых, областное правительство выделяет аграриям субсидии из бюджета только при сохранении объемов производства. Уменьшение поголовья скота или производительности, по сути, лишит фермеров поддержки на весь год. В-третьих, попытка искусственно снизить уровень надоев может попросту привести к ухудшению здоровья поголовья.«У нас сейчас у большинства голштинская порода коров, которая выведена для высокого надоя. И даже если мы будем ее плохо кормить, она будет давать те же объемы молока, но терять при этом свое здоровье. То есть если мы попытаемся искусственно снизить надой молока за счет кормления, мы загоним коров», ― рассказала Елена Стафеева.В регионе уже месяц обсуждают кризис на молочном рынке, однако пока так и не смогли найти выход из ситуации. На этой неделе в ходе заседания рабочей группы, образованной по инициативе комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания региона, предложили даже ограничить поставки молокопродуктов из других регионов. Это действительно могло бы спасти уральских сельхозпроизводителей, но ни одного основания для введения подобных запретов у региональных властей нет, считают участники рынка.«У нас рыночная экономика: мы к ним что-то везем, они к нам что-то везут. Запрет на поставку из других регионов противоречит всем законам РФ. Дело в том, что там сельское хозяйство тоже достаточно хорошо развито, но населения гораздо меньше. Екатеринбург и Свердловская область — лакомый кусок для любого сбыта, то же самое, что Москва, Питер, Казань», ― прокомментировал председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.Помимо ограничения поставок из других регионов, участники совещания предложили удвоить размер субсидии производителям молока (сейчас субсидия из федерального и областного бюджета составляет 3 руб. 69 коп. за 1 кг), ужесточить контроль за оборотом фальсифицированной и некачественной молочной продукции и провести социальную рекламную кампанию «Покупай наше», направленную на популяризацию молочных продуктов, произведенных в Свердловской области.Но Роспотребнадзор и так ведет довольно активную работу по выявлению фальсификата. Рекламная кампания не даст мгновенного эффекта: в регионе уже разработана акция «Выбирай наше местное!», но ее результаты вряд ли можно назвать заметными.В апреле был подписан указ, по которому сельхозпроизводителям Свердловской области выделят из регионального бюджета дополнительно более 300 млн руб., чтобы помочь аграриям во время посевной кампании.По словам Владимира Шашкина, даже если аграрии найдут средства на посевную кампанию, уборочная потребует еще больших затрат.«Ну сделаем мы посевную. Но затраты-то на уборочную кампанию значительно больше. Посеем, а потом будет очень жалко, что не сможем убрать. У нас просто на это денег не хватит. Ситуация пока в тупике. Мое предложение — увеличивать дотации на уровень снижения, чтобы выравнивать стоимость молока. Но это тоже долгий и мучительный процесс, пока депутаты бюджет пересмотрят», ― пояснил фермер.Свердловские сельхозпроизводители подготовили обращение президенту РФ Владимиру Путину в надежде, что это поможет исправить ситуацию. С необходимостью вмешаться на федеральном уровне согласны и региональные власти.«Правительство Свердловской области делает все возможное, чтобы поддержать наших молочников. Считаем, что окончательное решение проблемы стабилизации рынка молока, поддержания ликвидности всей товарной цепи и обеспечения условий увеличения его дальнейшего производства возможно только при условии принятия соответствующих мер на федеральном уровне», — цитирует министра АПК региона Дмитрия Дегтярева департамент информполитики Среднего Урала.При этом в регионе продолжает действовать областной закон от 2012 года, который предписывает сельхозпроизводителям обеспечить регион молочными продуктами собственного производства на 80%. Сейчас уровень самообеспечения составляет 60%.Риторика областных чиновников дает понять, что снизить объем производства молока аграриям они не позволят, иначе это «нивелирует» многолетнюю поддержку из бюджета.При текущей ситуации гонка за темпами роста может просто привести к массовым банкротствам молокопроизводителей.