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В Екатеринбурге коллектора МФО «Домашние деньги» приговорили к реальному сроку за вымогательство
2 апрель 2018 (18:03)
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным сотрудника ООО «Домашние деньги» Ярослава Шушарина в вымогательстве и умышленном уничтожении чужого имущества.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ноябре 2016 года Я. Шушарин вместе с неустановленным соучастником вымогал деньги у брата заемщицы МФО «Домашние деньги» в счет оплаты задолженности.
«Ярослав Шушарин совместно с неустановленным лицом в телефонных разговорах с потерпевшим требовали передачи сначала 25 тыс. руб., а затем 50 тыс. руб. При этом задолженность женщины перед ООО «Домашние деньги» составляла чуть более 12 тыс. руб., остальные денежные средства Шушарин и второй соучастник планировали распределить между собой», — сообщают в пресс-службе надзорного органа.
Злоумышленники по телефону угрожали мужчине причинением физического насилия и порчей имущества. Последнюю угрозу в суде посчитали реализованной, так как в ночь с 12 на 13 ноября 2016 года Я. Шушарин разбил в доме потерпевшего два пластиковых окна. При этом он отбывал условный срок в это время.
В отношении Я. Шушарина было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». Суд приговорил его к лишению свободы в колонии общего режима сроком на 5 лет 3 месяца и штрафу в 400 тыс. руб.
Я. Шушарин взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ноябре 2016 года Я. Шушарин вместе с неустановленным соучастником вымогал деньги у брата заемщицы МФО «Домашние деньги» в счет оплаты задолженности.
«Ярослав Шушарин совместно с неустановленным лицом в телефонных разговорах с потерпевшим требовали передачи сначала 25 тыс. руб., а затем 50 тыс. руб. При этом задолженность женщины перед ООО «Домашние деньги» составляла чуть более 12 тыс. руб., остальные денежные средства Шушарин и второй соучастник планировали распределить между собой», — сообщают в пресс-службе надзорного органа.
Злоумышленники по телефону угрожали мужчине причинением физического насилия и порчей имущества. Последнюю угрозу в суде посчитали реализованной, так как в ночь с 12 на 13 ноября 2016 года Я. Шушарин разбил в доме потерпевшего два пластиковых окна. При этом он отбывал условный срок в это время.
В отношении Я. Шушарина было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». Суд приговорил его к лишению свободы в колонии общего режима сроком на 5 лет 3 месяца и штрафу в 400 тыс. руб.
Я. Шушарин взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
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