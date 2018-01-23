Паркоматы завели чиновников в тупик

Администрация Екатеринбурга отказалась от идеи привлекать частных инвесторов для поддержания платной парковочной зоны. Последние несколько лет проект приносит муниципалитету убытки, которые покрывались из городской казны. Пытаясь снять лишнее бремя с бюджета, чиновники решили передать платные парковки в частные руки. Однако выставленные администрацией города условия просто перекладывали созданные убытки на коммерческие структуры.Еще на стадии разработки в проекте платной парковочной зоны никаких убытков не подразумевалось. Власти Екатеринбурга преследовали две цели — снизить число автомобилей в центре города и пополнить бюджет. При реализации проекта власти города ссылались на опыт Москвы.Установка первых 17 паркоматов к февралю 2014 года обошлась казне в 18 млн 316 тыс. руб. По первоначальным планам, эта сумма должна была окупиться примерно в течение полугода. Главный специалист отдела организации транспортного обслуживания населения администрации Екатеринбурга Роман Бараковских заявлял тогда, что ежегодно они будут приносить доходы на сумму 40 млн руб., то есть около 3,3 млн руб. в месяц.Первый же месяц работы парковочной зоны показал, что планы городских властей далеки от реальности. По итогам июня 2014 года с водителей удалось собрать порядка 400 тыс. руб. Новые правила проигнорировали чуть меньше половины автомобилистов (41%), которые оставляли свой транспорт на платных автостоянках.Несмотря на низкие сборы, администрация Екатеринбурга продолжала расширять парковочную зону, доведя число паркоматов до 75. Общая сумма затрат на приобретение и установку аппаратов составила более 40 млн руб.Дополнительным стимулом для того, чтобы не платить, стала позиция ГИБДД. Сначала руководитель областного Управления Госавтоинспекции Юрий Демин обвинил администрацию города в самоуправстве, заявив, что нарушение правил платной парковки не прописано в ПДД.Затем ГИБДД создала муниципалитету дополнительные проблемы, отказавшись предоставлять чиновникам личные данные автомобилистов-неплательщиков. Соответственно, штрафы не приходят водителям, что только подталкивает их к отказу от платежей.Разногласия с ГИБДД городским властям за последние три года так и не удалось уладить ни на региональном, ни на федеральном уровне. В частности, в МВД России позицию областного Управления Госавтоинспекции полностью поддержали.В итоге на сегодняшний день проект достиг только одной цели, если верить председателю комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорю Федотову. Чиновник заверял, что после запуска платных парковок число автомобилей в центре сократилось. Вместе с тем убыточность проекта лишь возросла.Собираемость платежей с паркоматов к концу 2017 года сократилась до 30%. В результате доход в городскую казну ежемесячно составляет 8 млн руб. при ожидаемых 16 млн руб. В год платная парковочная зона должна была приносить в бюджет порядка 190 млн руб. Содержание проекта в год обходится бюджету Екатеринбурга на сумму 28 млн руб.Поскольку перспектив договориться с ГИБДД пока не наблюдается, муниципалитет начал искать другие способы вывести парковочную зону из убыточного состояния. В качестве альтернативы прорабатывался вариант передачи проекта в частные руки на условиях концессионного соглашения.«На сегодняшний день несколько юридических лиц выразили готовность участвовать в проекте по расширению платного парковочного пространства, который в настоящее время находится на начальном этапе проработки», — сказал И. Федотов в конце декабря 2017 года на заседании Екатеринбургской городской думы.Городские власти ожидали, что инвестор вложит 250 млн руб. в развитие парковочной зоны, доведя общее число аппаратов до 177 единиц. По некоторой информации, одним из основных претендентов на получение паркоматов являлось ООО «Национальные телематические системы» (НТС), где 45% доли принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу.По итогам нескольких месяцев переговоров проект передачи парковочной зоны коммерческим структурам фактически провалился. Не нашлось ни одной структуры, которая согласилась бы на условия, выдвинутые муниципалитетом. Суть их заключалась в том, что горадминистрация фактически перекладывает все риски предприятия на частную компанию, сохраняя при этом часть прибыли.«Мы предлагали проект по платному парковочному пространству как один из инвестиционных проектов, но на сегодняшний день те концессионеры, которые к нам приходят и чьи заявки мы рассматриваем, сталкиваются с абсолютно той же самой проблемой о предоставлении персональных данных. На сегодняшний день они уходят от вопроса взимания штрафов, и плюс они ставят условием компенсацию недополученных доходов от платного парковочного пространства. Естественно, мы на это пойти не можем, в этом направлении нам еще работать и работать», — объяснил накануне причины провала переговоров замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.Впрочем, судя по прежним заявлениям И. Федотова, особой заинтересованности горадминистрации в поиске инвесторов и не было. Председатель транспортного комитета еще в декабре говорил, что хотел бы оставить платные парковки за муниципалитетом. В противном случае системой будет тяжелее управлять. Однако в своем нынешнем виде проект сложно назвать эффективным, а как в администрации города планируют добиваться рентабельности, никто из чиновников не уточняет.