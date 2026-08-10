Алена Третьякова: Мы хотим, чтобы знания экспертов Ботсада приносили пользу горожанам

Мини-парк во дворе дома, трехъярусное озеленение и научный подход к благоустройству. О том, как ботанический сад УрО РАН помогает девелоперам создавать зеленые оазисы в жилых кварталах Екатеринбурга, в интервью ИАА УрБК рассказала директор Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук Алена Третьякова.

Разговор состоялся на территории одного из недавних совместных проектов с «Атомстройкомплексом» — во дворе жилого комплекса «Балтийский». Здесь, среди холмов, злаков и хвойных крупномеров, наука встречается с практикой городского благоустройства.

— Алена Сергеевна, как вообще возникло сотрудничество Ботанического сада с «Атомстройкомплексом»?

— Проблема большинства мегаполисов — нехватка зеленых пространств в шаговой доступности от дома. Один из эффективных способов ее решения — создавать дворы-парки прямо во дворе, чтобы человек, выходя из подъезда, сразу попадал в продуманное озелененное пространство. И сегодня, что очень важно, моду на городское озеленение задают именно застройщики: они проектируют дворы, подбирают новые растения и внедряют их в городское пространство.

Нам кажется, Екатеринбург может гордиться тем, что здесь удалось соединить усилия девелоперов, ландшафтных архитекторов и ученых. Ботанический сад обладает огромными коллекциями — только в открытом грунте у нас высажено более трех тысяч видов растений! Мы знаем, как растения ведут себя в нашем климате, как за ними ухаживать, куда их лучше высаживать. И в проекте с «Атомстройкомплексом» мы впервые применили этот подход комплексно — от теории до готового двора.

— Но двор многоквартирного дома — это не оранжерея. Здесь и дети, которые все тянут в рот, и велосипедисты, и управляющие компании, которые должны за этим ухаживать. Как вы решали задачу адаптивности?

— Это ключевой вопрос. В Москве, например, есть городской стандарт благоустройства дворов, где отдельно прописаны требования к озеленению. Мы старались придерживаться схожих принципов.

Первый принцип — безопасность. Растения не должны быть ядовитыми, колючими или травмоопасными. Второе — функциональное зонирование. Во дворе живут люди разных возрастов: старшее поколение хочет тихо посидеть на лавочке, дети — активно играть, подросткам нужно пространство для общения. Живые изгороди из кизильника, которые мы здесь заложили, со временем станут плотными и помогут изолировать эти зоны друг от друга, снизить шумовую нагрузку и сделать пространство более приватным.

И третье — простота в уходе. Мы предложили заменить некоторые растения, которые в морозные зимы подмерзали выше уровня снега. Например, спирею Вангутта мы заменили на спирею серую — она более морозостойкая и к тому же раннецветущая. Когда во дворе еще ничего не цветет, она уже радует жителей пышными белыми соцветиями.

— А что с почвой? Я вижу, что здесь нет открытого грунта.

— Да, вся почва засыпана корой хвойных пород. Это делается для того, чтобы уменьшить количество сорняков — семена, попадающие с воздухом, не прорастают так быстро. К тому же кора не перегнивает несколько лет, что делает это решение долговечным и нетрудоемким в эксплуатации. И еще один важный момент: кора надежно удерживает почву на месте — она не размывается после дождя и не выдувается ветром на дорожки. В итоге двор остается чистым и ухоженным.

— Много ли всего растений высажено в этом дворе?

— Во дворе — шесть холмов. Мы использовали здесь трехъярусную систему озеленения. Первый ярус — крупномерные деревья: ели, липы, рябины, яблони. Второй — кустарники: сирень, смородина альпийская, кизильник. Третий — многолетние травянистые растения и злаки. Например, вейник остроцветковый сорта Karl Foerster. Он декоративен даже зимой, его соцветия стоят до сильных заморозков. В европейской ландшафтной архитектуре такие злаки оставляют нестриженными на зиму, чтобы они сохраняли красоту даже после установления снежного покрова. В наших условиях, правда, придется их состригать — у нас не всегда бывает равномерный снежный покров.

Цветение в этом дворе начинается ранней весной и продолжается до поздней осени: эстафету от спиреи Вангутта подхватывает спирея серая, затем котовник, а к августу вступают злаки, меняя окраску от нежно-розовой до золотисто-желтой.

— Есть ли во дворе ель?

— Да, и достаточно большая, крупномер! По мутовкам — расстоянию между кольцами ветвей — можно определить, что ей не меньше 15-20 лет. Хвойные растут медленно, и переносить такие деревья — сложная и дорогостоящая задача. Но именно они создают ощущение укорененности, зрелости двора. Эта ель — акцент, центр пересечения всех тропинок, тех, которые уже сделаны и которые появятся со вводом новых очередей. Мы специально разместили ее так, чтобы она объединяла жителей — здесь можно встречаться, устраивать праздники, отмечать Новый год.

— Какие еще изменения вы вносили в проект благоустройства двора?

— Мы предложили заменить краснолистную яблоню Роялти на иву шаровидную селекции Шабурова. Это наш, уральский селекционер, он работал в ботаническом саду и вывел более 20 гибридов декоративных ив. В нашем ботаническом саду — большая коллекция ив, приходите посмотреть на них!

— Благоустройство двора — разовый проект или вы планируете продолжать сотрудничество с девелоперами?

— Мы открыты к сотрудничеству. С «Атомстройкомплексом», это только начало пути. Нам бы хотелось организовать экскурсию для девелоперов, чтобы познакомить с нашим ассортиментом и расширить линейку растений, применяемых в озеленении дворов, сделать ее более адаптивной и интересной. Кроме того, мы сотрудничаем с другими девелоперами, реализуем научные, опытно-экспериментальные проекты: разрабатываем ассортимент для зеленых крыш и биоплато с водными растениями.

У нас огромный опыт, и мы хотим, чтобы наши знания были востребованы городом. Иметь ботанический сад в городе — огромная роскошь. Это и знания, и специалисты, и уникальный ассортимент. Мы готовы и хотим делиться этим!