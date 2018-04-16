Банк России отозвал лицензию у «Таврического банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Таврический Банк». Как следует из сообщения на сайте регулятора, причиной отзыва лицензии стала полная утрата собственных средств.



«В связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации Советом директоров Банка России было принято решение прекратить План участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Таврического Банка», — сказано в сообщении.



Банк занимал 60-е место в банковской системе России по величине активов. У финансово-кредитного учреждения всего 16 отделений в Москве и Санкт-Петербурге.