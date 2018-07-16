УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:20

Китай ввел безвизовый режим с Россией

УрБК, Москва, 02.09.2025. Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Го Цзякуня.

По его словам, для безвизового пребывания в Китае российским гражданам достаточно иметь при себе загранпаспорт. Однако по времени пребывание в стране без визы ограничено — всего 30 суток.

«В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», — приводит ТАСС заявление представителя внешнеполитического ведомства Китая.

Он добавил, что граждане России могут посетить КНР по безвизовому режиму с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами.
