Китай ввел безвизовый режим с Россией

УрБК, Москва, 16.07.2018. Президент России Владимир Путин по итогам ЧМ-2018 заявил о намерении дать иностранным ...15.03.2017 Македония продлила гражданам РФ безвизовый режим
Македония продлила гражданам РФ безвизовый режим до 15 марта 2018-го. Об этом сообщается на сайте российского ...12.03.2013 Россия рассчитывает на отмену визового режима с Евросоюзом к концу 2014 года
Отменить визовый режим между Россией и странами Евросоюза вряд ли удастся до Олимпиады в Сочи. Дипломаты надеются ...27.11.2012 Россия и Эквадор ввели безвизовый режим
Россияне с 24 ноября 2012 могут ездить в Эквадор без виз. Страны заключили соглашение, в соответствии с которым их ...15.04.2011 С завтрашнего дня вступает в силу безвизовый режим между Россией и Турцией
УрБК, Москва, 15.04.2011. В субботу, 16 апреля 2011 года, вступает в силу безвизовый режим между Россией и Турцией, ...