«МегаФон»: Интерес к ИИ-помощникам в Свердловской области вырос в 8 раз

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Свердловчане всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров. В ...19.03.2025 Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов, а мобильный интернет-трафик ...11.02.2025 Китайская нейросеть DeepSeek набирает популярность среди свердловчан
Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, которые наиболее активно пользуются нейросетями. За 2024 год ...11.02.2025 Китайская нейросеть DeepSeek набирает популярность среди свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, которые наиболее активно ...26.12.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску работы
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Жители Свердловской области стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску ...