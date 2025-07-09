«МегаФон»: Интерес к ИИ-помощникам в Свердловской области вырос в 8 раз

Изображение сгенерировано GigaChat по запросу МегаФона

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. Интерес к ИИ-помощникам в Свердловской области вырос в 8 раз. Количество свердловчан, пользующихся ИИ-компаньонами, в 2025 году выросло в 2,1 раза. Средний объем трафика таких сервисов вырос в 5 раз. Такие данные приводит компания «МегаФон».ИИ-компаньонами чаще всего пользуются абоненты в возрасте 36–45 лет (40%), за ними идут группы 46–55 (23%) и 26–35 лет (16%). Женщины активнее вовлечены в общение с цифровыми собеседниками — доля составила 55%, и на них приходится 51% от всего времени, которые пользователи проводят с ИИ-ботами.Наибольшей популярностью пользуются чат-боты, специализирующиеся на психологической поддержке. Например, Wysa, Woebot и Earkick. Пользователи проводят с ними в среднем 19 минут в месяц. За полгода количество их пользователей выросло почти в 5 раз, а трафик увеличился в 3,6 раза.В свою очередь, самыми популярными ботами для повседневного общения стали Character.ai, Talkie и Replika. В среднем пользователи проводят в этих сервисах около 36 минут в месяц. За полгода их аудитория выросла в 2 раза, а трафик — в 5.Отметим, что в помощи и советах ИИ-компаньонов cвердловчане чаще всего нуждаются в апреле, июне и июле — именно в эти периоды наблюдается повышенный интернет-трафик на ресурсы.