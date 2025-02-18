В Первоуральске завершился прием обращений граждан по проекту строительства полигона промышленных отходов

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Первоуральцы одобрили строительство современного полигона Первоуральского новотрубного ...03.12.2021 ЕВРАЗ ЗСМК вложил 500 млн рублей в строительство полигона для твердых промышленных отходов
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. ЕВРАЗ ЗСМК завершил строительство полигона для размещения твердых промышленных отходов. ...16.08.2021 ЕВРАЗ инвестирует более 500 млн рублей в строительство современного полигона твердых промышленных отходов
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. На ЕВРАЗ ЗСМК приступили к завершающему этапу строительства полигона твердых ...30.01.2019 Власти Свердловской области считают, что протест в Красноуфимске против строительства мусоросортировочного завода вызван непониманием проекта
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2019. Акция в Красноуфимске против строительства мусоросортировочного завода вызвана ...29.10.2013 ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов» оштрафовано за нарушения при эксплуатации полигона ТБО
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2013. Сотрудников ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов» оштрафовали на 121 тыс. ...