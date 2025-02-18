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В Первоуральске завершился прием обращений граждан по проекту строительства полигона промышленных отходов


УрБК, Первоуральск, 10.03.2025. В Первоуральске завершился прием обращений граждан по проекту строительства полигона промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Общественные слушания проекта прошли 17 февраля в администрации ГО Первоуральск, до 9 марта 2025 года жители могли подать обращения со своими предложениями в адрес городского «Экологического фонда», проектировщика объекта – Самарского государственного технического университета (СамГТУ) и ПНТЗ.

Всего было получено более полутора тысяч обращений. Сейчас специалисты СамГТУ и ПНТЗ обрабатывают заявки, на каждую из которых будет дан ответ при наличии указанных контактов для обратной связи. По словам кураторов проекта, все конструктивные предложения будут рассмотрены, будет изучена возможность их интеграции в финальную проектную документацию.

Следующим этапом станут государственная экологическая и строительная экспертизы проекта. Напомним, строительство полигона запланировано с целью эффективного управления отходами производственной деятельности ПНТЗ. Объект разместится на территории городского округа Первоуральск в районе трассы Екатеринбург-Пермь вдали от жилых и садовых участков, лечебных учреждений, зон отдыха, водоохранных зон и мест расположения редких и охраняемых растений и животных.

Полигон будет возведен с учетом наилучших доступных технологий и требований природоохранного законодательства и предполагает не только размещение, но и обезвреживание и вторичное использование отходов. Отходы будут закапсулированы, изолированы от окружающей среды с помощью геомембраны, при этом после заполнения участки будут рекультивированы – покрыты грунтом и засеяны растительностью. По мере появления новых технологий отходы могут быть извлечены из капсулы для последующей переработки.
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