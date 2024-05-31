Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 31.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2024 года. Курс доллара ...11.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 11.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 апреля 2024 года. Курс ...13.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 22 коп.
УрБК, Москва, 13.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2024 года. Курс доллара ...16.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 94 коп.
УрБК, Москва, 16.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2024 года. Курс ...09.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2024 года. Курс ...