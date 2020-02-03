Суд обязал управляющую компанию и Региональный фонд содействия капремонту отремонтировать многоквартирный жилой дом в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2020. По итогам 2019 года региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества ...15.10.2019 В Екатеринбурге суд взыскал с фонда содействия капремонту более 600 тыс. руб. за некачественную работу субподрядчика
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. В Екатеринбурге суд взыскал более 600 тыс. руб. с Регионального фонда содействия ...11.12.2017 Cуд обязал Региональный Фонд содействия капремонту реконструировать дом в Нижних Сергах
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Суд обязал Региональный Фонд содействия капитальному ремонту провести работы в доме № ...03.11.2015 Прокуратура добивается персональной ответственности для Александра Караваева за срыв программы по капремонту домов
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2015. Прокуратура добивается персональной ответственности для генерального директора ...22.08.2013 Фонд содействия капитальному ремонту имущества появится в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2013. В Свердловской области будет создан Фонд содействия капитальному ремонту общего ...