Суд обязал управляющую компанию и Региональный фонд содействия капремонту отремонтировать многоквартирный жилой дом в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Верхнепышминский городской суд обязал управляющую компанию ООО «Сити-Сервис» и Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области провести ремонтно-восстановительные работы в многоквартирном жилом доме, а также взыскал с них в пользу заявителя в общей сложности более 346 тыс. руб.



Разбирательство началось с заявления в прокуратуру от пожилого жителя Верхней Пышмы. С лета 2021 года на потолке в его квартире начали появляться влажные пятна и черная плесень (ее споры опасны для человека), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Проверка выявила многочисленные нарушения на чердаке этого дома. Прокуратура Верхней Пышмы подала в суд на администрацию Верхней Пышмы, управляющую компанию ООО «Сити-Сервис» и Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с требованием провести ремонт в доме, а также возместить пострадавшему ущерб и компенсировать моральный вред.



«Суд взыскал в пользу заявителя в общей сложности свыше 346 тыс. руб. В частности, в счет возмещения ущерба, причиненного в результате залива жилого помещения, с ООО «Сити-Сервис» и Регионального фонда взыскано свыше 133 тыс. руб. с каждой организации, в счет возмещения судебных расходов на проведение судебных экспертиз — по 30 тыс. руб. с каждой организации, а также 20 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда», — указано в сообщении ведомства.