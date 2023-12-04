В Екатеринбурге наградили победителей конкурса имени П. А. Столыпина

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. 19 декабря прошло торжественное награждение победителей V Областного конкурса им. П. А. Столыпина «Лучший предприниматель Свердловской области 2023».



Как сообщают организаторы, на конкурсе было представлено порядка 50 проектов. В номинации «Энергосбережение и энергоэффективность» победу одержала Группа компаний ЭКОН УРФО в лице управляющего собственника Игоря Миронова. В номинации «Образовательная и учебная деятельность» победила директор Института повышения квалификации и переподготовки в области психологии Ольга Фельдблюм. Бренд индивидуального пошива одежды Vasenkovy в лице собственника Андрея Васенькова был единогласно выбран победителем в самой креативной номинации «Индустрия моды».



Впервые в рамках конкурса были введены специальные номинации. Так, «Персоной года» была выбрана президент Ассоциации женщин-экспертов, создатель женского сообщества UNITI Юна Ильина. «Открытием года» стал запуск караоке-клуба «Руки Вверх! Бар». Компанией года признано ООО «Холдинг Кабельный Альянс».



Финалисты конкурса в каждой номинации получили почетные грамоты Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области и подарочные медали. Также в рамках мероприятия прошло торжественное чествование победителей III Областного конкурса «Женщины-лидеры Свердловской области».



Организаторы мероприятий — Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области, Региональное объединение работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области». Партнерами проекта выступили группа компаний СБПР, магазин лакокрасочных материалов Интеркраска-Ек, магазин цветов «Цветочная палитра».