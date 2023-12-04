В Екатеринбурге наградили победителей конкурса имени П. А. Столыпина

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Екатеринбурге начался прием заявок на V Областной конкурс им. П.А. Столыпина «Лучший ...17.05.2023 В Екатеринбурге стартовал конкурс «Лучший предприниматель Свердловской области — 2023»
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге стартовал Областной конкурс им. П.А. Столыпина «Лучший предприниматель ...20.12.2012 Подведены итоги конкурса «Лучший молодой предприниматель 2012»
Вчера состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Лучший молодой предприниматель 2012». Лучшим молодым ...10.06.2011 Уральский филиал ОАО «МегаФон» стал победителем ежегодного областного конкурса «Лауреаты бизнеса — звезды Урала»
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2011. Уральский филиал ОАО «МегаФон» стал победителем ежегодного областного конкурса ...16.03.2010 ОАО «Промсвязьбанк» и «Опора России» подвели итоги конкурса предпринимателей «Деньги молодым»
УрБК, Москва, 16.03.2010. ОАО «Промсвязьбанк» и Общероссийская общественная организация малого и среднего ...