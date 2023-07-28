Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-мае составил 1 тыс. 165 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. На территорию Свердловской области в январе-мае 2023 года въехал 31 тыс. 991 человек, ...28.06.2023 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-апреле составил 971 человека
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. На территорию Свердловской области в январе-апреле 2023 года въехали 26 тыс. 150 ...29.05.2023 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-марте составил 1 тыс. 017 человек
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. На территорию Свердловской области в январе-марте 2023 года въехали 19 тыс. 746 ...25.04.2023 Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-феврале составила 161 человека
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На территорию Свердловской области в январе-феврале 2023 года въехали 11 тыс. 132 ...30.03.2023 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе составил 213 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. На территорию Свердловской области в январе 2023 года въехали 5 тыс. 683 человека, ...