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Вчера, 16:08

Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?

Worldex зарегистрирован в Реестре поставщиков финансовых услуг Великобритании и является участником Компенсационного фонда инвесторов. Целью британского брокера является повышение прозрачности инвестиционных процессов и предоставление максимально комфортных условий клиентам.

Worldex следует строгой политике по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CFT). Это необходимо для того, чтобы деловая практика осуществлялась этично и честно. Компания поддерживает высокие стандарты поведения и работы с хорошо продуманной системой надзора для активной защиты средств онлайн-инвесторов, поэтому и отзывы о Worldex в основном положительные.


Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?

Отзывы о Worldex

Отзывы о Worldex в соцсетях (ВК, ФБ, ОК) и финансовом сайте Rusvest (https://rusvest.ru/otzyvy/brokers/worldex-otzyvy-platit-broker-ili-net/) содержат много полезной информации о брокере. Из отзывов реальных трейдеров о Worldex следует:

  • —инвестиционной площадке можно доверять;

  • —финансовые обязательства (вывод средств) выполняются в полном объеме;

  • —посредник действительно не является контрагентом в сделках пользователей онлайн-платформы;

  • —на онлайн-платформе доступны реальные котировки;

  • —активно поддерживаются дополнительные функции, как копировальная торговля, ПАММ-инвестирование, качественное обучение, партнерская программа, скидки за активный трейдинг.

—На основании отзывов о Worldex можно сделать вывод: сотрудничество с брокером приносит хорошие результаты.


Защита депозитов

Средства клиентов отделены от собственных фондов компании и надежно хранятся в британских банках первой категории. Деньги не могут быть использованы для каких-либо других целей, кроме обеспечения торговых операций. Авторы отзывов о Worldex утверждают, что чувствуют себя уверенно, доверяя брокеру свой торговый счет.

Налаженные отношения онлайн-посредника с крупнейшими банками помогают поддерживать высочайший уровень безопасности для трейдеров. Надзорные органы проводят ежегодные аудиты брокерского дома. Результаты проверок находятся в открытом доступе.

Рынки

Worldex предлагает доступ к ряду финансовых активов, включая 36 пар (мажоры, экзотика, кросс-пары), индексы основных фондовых бирж, драгметаллы (золото, серебро) и сырьевые товары, включая энергию, газ и нефть. Трейдеры могут торговать с момента открытия рынка в понедельник до закрытия в пятницу без перерыва. Криптовалюты, а их более 80, доступны для инвестирования все семь дней недели. Криптоинвесторы совершают сделки и в выходные.


Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?

Forex

Валютный рынок является крупнейшим финрынком в мире по ежедневному объему торгов. Worldex предлагает большой выбор валютных пар с кредитным коэффициентом (плечо) до 500к1, спредами от 0.0 п.п. и институциональными торговыми условиями.

CFD на индексы

Трейдеры могут диверсифицировать свой портфель и получить доступ к глобальным фондовым рынкам, инвестируя в индексы с помощью ряда CFD на индексы, включая AUS200, GER30, US30, SPX500, UK100 и JPN225.

Индексы представляют собой общерыночную стоимость определенных рынков, основанную на относительной стоимости компаний-эмитентов ценных бумаг. С Worldex индексами можно торговать со сверхнизкой задержкой и сквозной обработкой на основе запатентованной технологии.

Товары

Товары — это первичные ресурсы, которые делятся на твердые (например, золото, серебро и сырая нефть) или мягкие (например, сахар и какао) категории. На цену товаров влияют политические и экологические события. Драгоценные металлы часто используются в качестве защитных активов в периоды кризисов и рыночных потрясений. На онлайн-платформе Worldex товары торгуются с кредитным плечом до 1:500.

Криптовалюты

В настоящее время цифровые активы очень популярны. Worldex предлагает 87 криптопар. Их список постоянно расширяется. Несмотря на высокие риски, связанные с повышенной волатильностью крипторынка, многие клиенты компании предпочитают инвестировать именно в криптовалюты. Тем более, что они торгуются нон-стоп всю неделю.

Регистрация

При регистрации достаточно выполнить стандартные отраслевые условия, то есть заполнить анкету, указав обязательно адрес электронной почты и номер телефона. Персональные данные, как обычно, подтверждаются копиями удостоверения личности и документа с адресом регистрации (выписка из банка или квитанция об оплате услуг ЖКХ). Согласно отзывам о Worldex, процедура занимает не более десяти минут.

Типы онлайн-счетов

Worldex имеет хороший выбор учетных записей, подходящих и для новичков, и для опытных онлайн-трейдеров. Все счета предполагают:

  • — минимальный торгуемый объем — микролот (0.01 л.);

  • — кредитное плечо до 1:500;

  • — доступ ко всем активам (200+);

  • — маржин-колл 100%;

  • — использование образовательных программ и участие в вебинарах.


Онлайн-счета обеспечены глубокой ликвидностью от нескольких банков с необработанными межбанковскими спредами (от 0 п.п.). По отзывам о Worldex, условия отлично подходят даже для скальперов и любителей торговать на новостях.

Все учетные записи совместимы с платформой UTIP и имеют удобные способы ввода и вывода средств (кредитные/дебетовые карты, Skrill, QIWI, PayPal, криптокошельки).

Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?

Брокер размещает депозиты от 250 долларов США, что является достаточно низким показателем для площадки со сквозным исполнением приказов.

Демо-счет

Демо-счет пригодится для тестирования онлайн-платформы и условий на старте. Он бесплатен, не ограничен по времени использования, и его можно пополнить в любой момент на нужную сумму. Трейдеры с опытом проверяют новые стратегии на демо-счете прежде, чем задействовать их в торговле.

Starter

Для стартовой учетной записи требуется минимальный депозит в размере $250. Спреды не самые низкие — плавающие рыночные до 5.0 пунктов, но комиссионные платить не придется.

Premium

Premium — самая популярная, если основываться на отзывах о Worldex, учетная запись. Для ее активации необходимо внести депозит от $2 500 до $49 999. Спреды начинаются с 0.2 пункта, а комиссия составляет $8 за торгуемый лот.

Ultimate

Учетная запись институционального уровня — $50 000+. Спреды — от 0.0 пункта, а начальная комиссия — $5. Но чем крупнее торговый объем, тем большую скидку можно получить.

Техподдержка

Поддержка клиентов доступна по всему миру 24/5 через онлайн-чат, телефон и e-mail. При этом Worldex стремится свести время ожидания ответа к минимуму. У брокера есть представительства в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, офисы обеспечивают поддержку онлайн-трейдеров ответами на общие и технические вопросы. Клиенты также могут рассчитывать на персональных помощников, которые всегда на связи.

Заключение

С британской инвестиционной онлайн-площадкой Worldex, безусловно, стоит сотрудничать. Профессиональная команда и честные, прозрачные условия — залог успеха и для новичка, и для опытного трейдера. Инвестиционные возможности на платформе равны для всех, а множество дополнительных сервисов (некоторые из них уникальны) способствуют получению впечатляющего результата в кратчайшие сроки.

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