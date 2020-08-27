УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 15:50

Торговля в новых условиях

Торговля в новых условияхВ Екатеринбурге состоялась конференция «Ритейл: развитие в эпоху постоянных перемен». В ходе нее представители властей и участники рынка рассказали об основных тенденциях в данной сфере и о том, как на нее повлияла текущая экономическая ситуация. Затрагивались такие темы, как товарооборот, работа с производителями, логистика, развитие экономических отношений с зарубежными партнерами и поведение покупателей.

Дорога к переориентированию

Глава минАПК и потребительского рынка Артем Бахтерев рассказал, что в текущем году за четыре месяца товарооборот в регионе вырос на 15%. При этом увеличилась доля непродовольственных товаров. Со стороны торговых сетей еще в прошлом году началась переориентация на местных товаропроизводителей и идет формирование социального набора. Государственная поддержка со стороны областных властей составляет 4,5 млрд руб.: субсидируется производство молока, хлебобулочных изделий и капитальные затраты сельхозтоваропроизводителей. Помимо этого, производителям и перерабатывающей промышленности доступна система льготного кредитования.

«На сегодняшний день доступные лимиты по льготному субсидированию составляют порядка 280 млн руб. Мы ежемесячно увеличиваем его согласно заявкам перерабатывающей промышленности и производителей», — отметил министр.

При этом глава ведомства затруднился сказать, как в дальнейшем поведут себя цены в ритейле. Однако, по его словам, сейчас наблюдается стабилизация цен на удобрения и запчасти, плюс рубль серьезно укрепился. А. Бахтерев считает, что это должно положительно сказаться на стоимости продуктов.

С тем, что переориентирование поставок сельхозпродукции началось еще до начала санкционного давления согласилась заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова. Главными поставщиками растительной и животноводческой продукции стали Белоруссия, Парагвай, Бразилия, Турция. В отношении плодоовощной продукции в два раза выросли поставки из стран таможенного союза и ближнего зарубежья. Здесь главными торговыми партнерами являются страны Средней Азии.

При этом главным изменением стал отказ некоторых стран, ввозящих экзотические фрукты, сотрудничать с Россией. Частично это удается компенсировать, опять-таки, за счет среднеазиатских стран.

Не панацея

Об основных запросах со стороны бизнеса и «подводных камнях», которые будут сопровождать параллельный импорт рассказал старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин. Он выделил следующие факторы. Во-первых, это прекращение поставок из-за санкций или по инициативе поставщиков, а также уход ряда компаний с российского рынка. Во-вторых, это проблема расчетов с иностранными контрагентами, а также потенциальные сложности, которые могут поспособствовать неисполнению обязательств с их стороны.

На все это Россия ответила легализацией параллельного импорта. Но эта мера не закроет полностью проблемы поставок. В первую очередь это связано с тем, что параллельный импорт возможен только в отношении мелкооптовых партий товаров. Причина в следующем: если закупить какой-либо товар, например, напиток в условном Казахстане (который продолжает сотрудничать с иностранными поставщиками), то производитель может заметить, что продажи вдруг резко выросли. Соответственно, он легко поймет, что часть грузов реализуется не на территории Казахстана, а в России. То есть приходится уповать, что владельцы торговой марки закроют глаза на ситуацию. В противном случае лишиться партнеров могут уже страны, помогающие в параллельном импорте.

Отсюда вытекает другая проблема. Россия, легализовав параллельный импорт, фактически оградила себя от ответственности за нарушение прав на торговые марки. Однако страны, входящие в ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), остаются в международном правовом поле. Поэтому для предпринимателей из этих стран участие в параллельном импорте может быть наказуемо. Причем по законам их собственных стран.

Помимо этого, параллельный импорт никак не помогает решить вопрос доступа к продуктам, которые защищены авторскими правами, а не товарным знаком. Например, к программному обеспечению. Вдобавок параллельный импорт не позволит получить товары, реализуемые только непосредственно производителями. Например, семена.

«Однако мы не видим каких-то оснований делать панические заявления. У нас точно не будет голода. Но будет сокращение ассортимента товаров, этого не избежать, потому что что-то не въедет в Россию. Также будет некое увеличение цен за счет затрат дилеров на логистику, выстраивание новых логистических цепочек и за счет сокращения урожайности семян», — подытожил эксперт.

Ритейл на плаву

Директор департамента по категорийному менеджменту Уральского округа в сети «Магнит» Кристина Аветян на примере своей компании рассказала о тенденциях в логистике и поведении покупателей. Она отметила, что сеть несомненно чувствует изменения, связанные с трансформацией логистических цепочек и уходов брендов. В связи с этим рассматриваются вопросы по пересмотру цепочек поставок или поиску альтернативных поставщиков.

При этом директор сообщила, что доля российской продукции в ассортименте магазинов составляет около 90%. Причем 40% — это региональные поставщики. Для того, чтобы увеличить присутствие местных поставщиков, активно задействован комплекс целевых проектов, выстраивается прямой диалог с фермерами, в чем они активно заинтересованы. Так, с производителями ведется прямой диалог, проводятся сессии. В итоге доля локальных поставщиков в товарообороте «Магнита» в Свердловской области достигла 23,1%. Фермерская продукция размещается блоками, чтобы акцентировать внимание покупателей.

При этом в сети отмечают, что в поведении покупателей видны незначительные изменения, если не считать ажиотажного спроса на различные товары в начале весны. В первую очередь перемены связаны с тем, что клиентам нужно привыкнуть к тому, что многие производители вынуждены переходить с одного вида упаковки на другой. Однако каких-либо выпадающих товаров, от покупки которых стали массово отказываться, не наблюдается.

«Первой реакцией на кризис стали массовые закупки, создание продуктового запаса. За первую неделю марта продажи товаров первой необходимости в денежном выражении выросли на 20% по сравнению с первой неделей февраля», — согласилась руководитель проектов маркетинга и коммуникации Mango office Анна Шакирзянова.

Она также добавила, что в онлайн-ритейле не было каких-то значительных изменений. А в отношении товаров повседневного спроса даже наблюдается рост в годовой динамике. Правда она предупредила, что его темпы в ближайшее время снизятся из-за уменьшения покупательной способности населения.

УрБК будет следить за развитием событий

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
27.08.2020 Импорт растительной продукции в Свердловской области в I полугодии 2020 года вырос на 8%

УрБК, Екатеринбург, 27.008.2020. За 6 месяцев объем ввезенной на территорию Свердловской области растительной продукции ...

26.05.2016 В России планируется разрешить параллельный импорт

УрБК, Москва, 26.05.2016. В России будет разрешен параллельный импорт (ввоз брендированного товара без разрешения ...

23.05.2016 Страны-импортеры не смогли полностью заменить поставки некоторых товаров в РФ после введения продэмбарго

Страны-импортеры продуктов не смогли полностью заменить поставки некоторых товаров в РФ после введения продуктового ...

23.05.2016 В правительстве РФ признали, что поставщики рыбы и фруктов не смогли заместить импорт в условиях продэмбарго

УрБК, Москва, 23.05.2016. Страны-импортеры продуктов не смогли полностью заменить поставки некоторых товаров в РФ ...

10.03.2015 Россия сократила импорт зарубежных товаров почти на 37%

В первые два месяца 2015 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья составил 22 982,2 млн долл. США и по сравнению ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (669)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18