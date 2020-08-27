Торговля в новых условиях

В Екатеринбурге состоялась конференция «Ритейл: развитие в эпоху постоянных перемен». В ходе нее представители властей и участники рынка рассказали об основных тенденциях в данной сфере и о том, как на нее повлияла текущая экономическая ситуация. Затрагивались такие темы, как товарооборот, работа с производителями, логистика, развитие экономических отношений с зарубежными партнерами и поведение покупателей.



Дорога к переориентированию



Глава минАПК и потребительского рынка Артем Бахтерев рассказал, что в текущем году за четыре месяца товарооборот в регионе вырос на 15%. При этом увеличилась доля непродовольственных товаров. Со стороны торговых сетей еще в прошлом году началась переориентация на местных товаропроизводителей и идет формирование социального набора. Государственная поддержка со стороны областных властей составляет 4,5 млрд руб.: субсидируется производство молока, хлебобулочных изделий и капитальные затраты сельхозтоваропроизводителей. Помимо этого, производителям и перерабатывающей промышленности доступна система льготного кредитования.



«На сегодняшний день доступные лимиты по льготному субсидированию составляют порядка 280 млн руб. Мы ежемесячно увеличиваем его согласно заявкам перерабатывающей промышленности и производителей», — отметил министр.



При этом глава ведомства затруднился сказать, как в дальнейшем поведут себя цены в ритейле. Однако, по его словам, сейчас наблюдается стабилизация цен на удобрения и запчасти, плюс рубль серьезно укрепился. А. Бахтерев считает, что это должно положительно сказаться на стоимости продуктов.



С тем, что переориентирование поставок сельхозпродукции началось еще до начала санкционного давления согласилась заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова. Главными поставщиками растительной и животноводческой продукции стали Белоруссия, Парагвай, Бразилия, Турция. В отношении плодоовощной продукции в два раза выросли поставки из стран таможенного союза и ближнего зарубежья. Здесь главными торговыми партнерами являются страны Средней Азии.



При этом главным изменением стал отказ некоторых стран, ввозящих экзотические фрукты, сотрудничать с Россией. Частично это удается компенсировать, опять-таки, за счет среднеазиатских стран.



Не панацея



Об основных запросах со стороны бизнеса и «подводных камнях», которые будут сопровождать параллельный импорт рассказал старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин. Он выделил следующие факторы. Во-первых, это прекращение поставок из-за санкций или по инициативе поставщиков, а также уход ряда компаний с российского рынка. Во-вторых, это проблема расчетов с иностранными контрагентами, а также потенциальные сложности, которые могут поспособствовать неисполнению обязательств с их стороны.



На все это Россия ответила легализацией параллельного импорта. Но эта мера не закроет полностью проблемы поставок. В первую очередь это связано с тем, что параллельный импорт возможен только в отношении мелкооптовых партий товаров. Причина в следующем: если закупить какой-либо товар, например, напиток в условном Казахстане (который продолжает сотрудничать с иностранными поставщиками), то производитель может заметить, что продажи вдруг резко выросли. Соответственно, он легко поймет, что часть грузов реализуется не на территории Казахстана, а в России. То есть приходится уповать, что владельцы торговой марки закроют глаза на ситуацию. В противном случае лишиться партнеров могут уже страны, помогающие в параллельном импорте.



Отсюда вытекает другая проблема. Россия, легализовав параллельный импорт, фактически оградила себя от ответственности за нарушение прав на торговые марки. Однако страны, входящие в ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), остаются в международном правовом поле. Поэтому для предпринимателей из этих стран участие в параллельном импорте может быть наказуемо. Причем по законам их собственных стран.



Помимо этого, параллельный импорт никак не помогает решить вопрос доступа к продуктам, которые защищены авторскими правами, а не товарным знаком. Например, к программному обеспечению. Вдобавок параллельный импорт не позволит получить товары, реализуемые только непосредственно производителями. Например, семена.



«Однако мы не видим каких-то оснований делать панические заявления. У нас точно не будет голода. Но будет сокращение ассортимента товаров, этого не избежать, потому что что-то не въедет в Россию. Также будет некое увеличение цен за счет затрат дилеров на логистику, выстраивание новых логистических цепочек и за счет сокращения урожайности семян», — подытожил эксперт.



Ритейл на плаву



Директор департамента по категорийному менеджменту Уральского округа в сети «Магнит» Кристина Аветян на примере своей компании рассказала о тенденциях в логистике и поведении покупателей. Она отметила, что сеть несомненно чувствует изменения, связанные с трансформацией логистических цепочек и уходов брендов. В связи с этим рассматриваются вопросы по пересмотру цепочек поставок или поиску альтернативных поставщиков.



При этом директор сообщила, что доля российской продукции в ассортименте магазинов составляет около 90%. Причем 40% — это региональные поставщики. Для того, чтобы увеличить присутствие местных поставщиков, активно задействован комплекс целевых проектов, выстраивается прямой диалог с фермерами, в чем они активно заинтересованы. Так, с производителями ведется прямой диалог, проводятся сессии. В итоге доля локальных поставщиков в товарообороте «Магнита» в Свердловской области достигла 23,1%. Фермерская продукция размещается блоками, чтобы акцентировать внимание покупателей.



При этом в сети отмечают, что в поведении покупателей видны незначительные изменения, если не считать ажиотажного спроса на различные товары в начале весны. В первую очередь перемены связаны с тем, что клиентам нужно привыкнуть к тому, что многие производители вынуждены переходить с одного вида упаковки на другой. Однако каких-либо выпадающих товаров, от покупки которых стали массово отказываться, не наблюдается.



«Первой реакцией на кризис стали массовые закупки, создание продуктового запаса. За первую неделю марта продажи товаров первой необходимости в денежном выражении выросли на 20% по сравнению с первой неделей февраля», — согласилась руководитель проектов маркетинга и коммуникации Mango office Анна Шакирзянова.



Она также добавила, что в онлайн-ритейле не было каких-то значительных изменений. А в отношении товаров повседневного спроса даже наблюдается рост в годовой динамике. Правда она предупредила, что его темпы в ближайшее время снизятся из-за уменьшения покупательной способности населения.



УрБК будет следить за развитием событий