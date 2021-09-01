ЕВРАЗ, SAP и СибГИУ создают центр академических инноваций

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. ЕВРАЗ, SAP и «Сибирский государственный индустриальный университет» (СибГИУ) подписали соглашение о создании на базе университета инновационной лаборатории SAP Next-Gen Lab. В лаборатории студенты и преподаватели вуза будут работать над перспективными цифровыми сценариями для компании ЕВРАЗ и всей горно-металлургической отрасли, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь».
Договор о сотрудничестве подписали вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артем Натрусов, заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Леонтович и ректор СибГИУ Алексей Юрьев.
Формат работы SAP Next-Gen Lab предполагает проведение проектных семинаров, соревнований, мастер-классов и тренингов. Разработчикам будет предоставлен доступ к богатой библиотеке обучающих материалов SAP. В рамках реализации проектов специалисты получат возможность работать со всеми необходимыми данными, оборудованием и платформенными решениями SAP для создания инновационных прототипов.
В SAP Next-Gen Lab исследователи будут работать над отраслевыми и кросс-индустриальными сценариями по различным направлениям: искусственный интеллект и видео-распознавание, роботизация, цифровое предприятие, удаленные помощники и чат-боты, энергоэффективное производство, продвинутая аналитика и отчетность.
Отдельное внимание в лаборатории будет уделяться планированию устойчивого развития, которые сегодня ставят перед собой все предприятия. Для этого будет проводиться работа над сценариями в сфере зеленого производства, ответственного потребления, социальной ответственности, также будет прорабатываться тема продвижения продуктов, добытых и произведенных без ущерба экологии. Главным поставщиком интересных и актуальных задач для проектов лаборатории станет ЕВРАЗ. Кроме того, в дальнейшем студенты получат возможность пилотировать созданные цифровые продукты на производственных площадках предприятия.
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